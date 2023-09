Коротко и элегантно: модные стрижки на 2024 год для женщин, которые помогут создать шикарный образ

В издании Hair Styles Weekly рассказали, какие короткие стрижки для женщин будут модными в 2024 году. А мы отобрали десять вариантов, которые выглядят интереснее всего. Красота коротких причесок лежит в их универсальности, адаптивности и бесконечных способах самовыражения.

Модные стрижки 2024 года на короткие волосы

Cub Cut

Краткая стражки 2024 Cub Cut / Фото: Фото из открытых источников

Короткую прическу можно назвать воплощением четких и чистых линий. Стилисты называют ее укороченным вариантом стрижки пикси, излучающей хоть и минималистичную, но достаточно мощную атмосферу. Стрижка Cub Cut создает прекрасный баланс между изяществом и смелостью.

Легкий непринужденный боб

Легкий непринужденный боб / Фото: Фото из открытых источников

Это самый лучший выбор для тех, кто ценит непринужденный вид и спокойный образ. Эта модная стрижка 2024 года отличается от традиционного боба своей мягкостью. Благодаря нежно взъерошенным волнам можно создать привлекательную непринужденность, словно вы только что вернулись с пляжа.

Стрижка Copper Brixie

Copper Brixie / Фото: Фото из открытых источников

Стрижка Copper Brixie испускает тепло и молодость. Она объединяет две культовые прически последних лет — пикси и боб. Благодаря такому интересному сочетанию вы получите изысканный вид, а дополнительной привлекательности образу придадут медный цвет волос. Эта модная стрижка 2024 идеально подойдет тем, кто не боится экспериментировать и желает показать через прическу свою индивидуальность.

Edgy Bob

Стрижка Edgy Bob / Фото: Фото из открытых источников

Эта стрижка бросает вызов условностям, взяв за основу традиционные и знакомые всем бобы, которые затем наполнили авантюрным смелым духом. Главная особенность стрижки Edgy Bob заключается в рваных слоях, неожиданной асимметрии и дерзко взлохмаченной текстуре. Благодаря такой прическе вы излучаете уверенность в себе, поэтому она идеально подходит для смелых и бесстрашных законодателей моды.

Curly Bob

Curly Bob / Фото: Фото из открытых источников

Стрижка Curly Bob это идеальная возможность обрамить свое лицо и показать естественно вьющиеся или волнистые волосы. Эта прическа подойдет независимо от формы лица, ведь она придает образу бодрости и воздушности. Чтобы сохранить упругие локоны без дополнительного объема, используйте специальный гель или крем.

Отполированная стрижка

Отполированная стрижка боб / Фото: Фото из открытых источников

По словам совладелицы Nine Zero One в Лос-Анджелесе, Riawna Capri, отполированная стрижка в форме боба станет в 2024 году знамением возвращения гладких структурированных причесок. Стрижка имеет четкие и толстые линии, которые заменяют неровные текстуры, популярные в последние годы. Этот вариант станет идеальным для женщин, желающих подчеркнуть свою элегантность и женственность, но не готовых к длинной стрижке.

Flapper Bob с пробором по центру

Flapper Bob стрижка / Фото: Фото из открытых источников

Эта стрижка возрождает дерзкий дух 1920-х годов. Боб-флаппер – смелый и супер-короткий стиль, длина которого едва достигает мочки уха. Сверху желательно прибавить гладкости, поэтому не забудьте про гель для укладки, чтобы добиться идеального результата.

"Под ноль" для женщин

Стрижка для женщин "под ноль" / Фото: Фото из открытых источников

Такую прическу действительно можно назвать мощным свидетельством сильной индивидуальности. Эта ультракороткая, равномерно подстриженная стрижка представляет собой воплощение гладкого шика. Благодаря своей минимальной длине за такой прической максимально просто ухаживать, ведь она вообще не нуждается в укладке.

Стрижка боб под углом

Стрижка боб под углом на 2024 год / Фото: Фото из открытых источников

Стрижку боб под углом стилисты называют еще креативным вариантом классического боба. Главной его отличительной чертой является точность углов – волосы позади немного короче и постепенно становятся длиннее спереди. Такая уникальная структура придает образу современности, креативности. Боб под углом можно назвать идеальной стрижкой для желающих придать своему образу легкой интриги.

Стрижка Close Crop

Close Crop стрижка / Фото: Фото из открытых источников

Такая стрижка – это минимализм с максимальным стилем. Волосы очень коротко подстрижены и облегают контуры головы, полностью подчеркивая форму лица. Такую стрижку можно назвать одновременно и смелой, и шикарной. Поэтому такой вариант идеален для тех, кто ценит сдержанную элегантность.

