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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
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Время на прочтение
3 мин

Кошачья мята на балконе и террасе летом: как растение защищает от комаров и насекомых

В летний сезон балконы и террасы становятся излюбленными местами отдыха. Но вместе с теплом возникает и проблема — комары и другие надоедливые насекомые.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Кошачья мята от комаров

Кошачья мята от комаров / © pexels.com

Один из самых простых и в то же время экологических способов уменьшить их активность — выращивание кошачьей мяты (непеты).

Это ароматное растение не только украшает пространство, но и создает естественный барьер против насекомых без использования химических репеллентов.

Как кошачья мята работает как природный репеллент

Главное действующее вещество кошачьей мяты — эфирное масло непеталактон. Именно она придает растению характерный аромат и влияет на поведение насекомых.

Исследования показывают, что запах непети может эффективно отпугивать комаров, мошек и даже некоторые виды мух. В некоторых случаях ее действие равняется или даже превышает эффективность синтетических средств на основе DEET.

Принцип прост: насекомые дезориентируются из-за резкого аромата и избегают мест, где присутствует растение.

Где лучше размещать кошачью мяту

Чтобы получить максимальную защиту, растение следует правильно разместить:

  1. Балкон — создает ароматный барьер на входе в квартиру.

  2. Терраса или веранда — защищает зону отдыха во время вечернего релакса.

  3. Подоконник — уменьшает проникновение насекомых через открытые окна.

  4. Садовые зоны отдыха — формирует естественный «щит» вокруг пространства.

Если слегка потереть листву, аромат становится интенсивнее, а защитный эффект сильнее.

Условия выращивания кошачьей мяты

Непета — одно из самых неприхотливых растений, отлично подходящее даже для новичков:

  1. Освещение — растение любит солнце, поэтому лучше всего растет на южных или западных балконах.

  2. Почва — подойдет легкий, рыхлый субстрат с хорошим дренажем. Избыток влаги нежелателен.

  3. Полив — умеренный. Поливать следует только после полного подсыхания верхнего слоя почвы.

  4. Уход — регулярное прищипывание стимулирует рост куста и усиливает ароматические свойства растения.

От каких насекомых помогает кошачья мята

Кошачья мята может отпугивать:

  • комаров;

  • мошек;

  • некоторые виды мух;

  • мелких садовых насекомых.

Поэтому ее часто используют как естественную альтернативу химическим средствам в летний период.

Безопасность и важные оговорки

Несмотря на естественное происхождение, кошачья мята имеет особенности, которые следует учитывать:

  • у кошек может вызвать сильное возбуждение или игровую агрессию;

  • не рекомендована для использования в больших концентрациях в домах с чувствительными аллергиками;

  • не следует применять в виде концентрированных эфирных масел без консультации.

Также беременным женщинам следует избегать чрезмерного контакта с ароматом растения.

Почему стоит выращивать кошачью мятую летом

Это растение совмещает сразу несколько преимуществ:

  • естественная защита от насекомых;

  • минимальный уход;

  • декоративный вид;

  • экологичность без химии;

  • подходит для балконов и террас.

Именно поэтому кошачья мята становится все более популярной среди владельцев городских квартир и частных домов.

FAQ

Действительно ли кошачья мята отпугивает комаров?

Так, растение содержит непеталактон, дезориентирующий комаров и заставляющий их избегать мест с его ароматом.

Как использовать кошачью мяту для защиты от насекомых?

Лучше всего выращивать ее в горшках и размещать на балконе, подоконниках или террасах, периодически слегка сминая листья для усиления аромата.

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Дата публикации
Количество просмотров
131
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