"Кошачья" покраска: как повторить самый модный цвет этой зимы, который подходит всем

В 2024 году лучше забыть об однотонных окрашиваниях, ведь на смену им приходят многослойные техники, которые выглядят очень интересно и придают волосам объем.

Так, в канун Рождества и Нового года свой образ решила сменить Селена Гомес. Она попробовала модную "кошачью" окраску, которая набирает популярность. Оно выглядит довольно необычно и точно понравится тем, кто не хочет отказываться от темного цвета волос, но желает что-то изменить в своем образе.

Напомним, ранее мы уже рассказывали о пяти вариантах окрашивания волос, которые подходят абсолютно всем.

Что такое "кошачье" окрашивание: чем отличается эта техника от других

В начале, давайте разберемся, что же это такое "кошачье" окрашивание. Стилисты вдохновились полосатой окраской кошек (отсюда и название техники), каждая из которых имеет неповторимые черты. Метод окраски построен по той же аналогии, поэтому у каждой женщины волосы приобретут индивидуальный оттенок и будут иметь множество бликов и переливов.

Основа – это всегда темный цвет волос. Главное отличие от однотонных окрасок, когда блики могут отличаться от основного цвета максимум на полтора тона, заключается в том, что "кошачья" покраска использует сразу несколько разных оттенков. Мастера добавляют в основной цвет золотые, шоколадные, пшеничные и карамельные оттенки.

Селена Гомес и модная "кошачья" покраска / Фото: Instagram

Благодаря сочетанию этих акцентов волосы становятся более объемными, пышными и текстурными на вид. Поэтому эта техника отлично подойдет тем девушкам, у которых от природы не слишком густые волосы, и их хочется зрительно увеличить. Кроме того, "кошачье" окрашивание можно назвать универсальным, ведь оно подходит абсолютно всем брюнеткам, независимо от тона кожи.

Еще одним важным преимуществом такой окраски является то, что волосы отрастают почти незаметно. Достигается такой эффект благодаря тому, что более светлые пряди не очень контрастируют с основным цветом. То есть нет резкого перехода от корней, а потому вы сможете без проблем отложить поход в парикмахерскую или при желании отращивать натуральный цвет.

"Кошачья" покраска создается с помощью техники "балаяж", которая создает ощущение, будто волосы просто естественно выгорели на солнце. Темные и светлые оттенки чередуются по всей длине, поэтому у каждой девушки покраска будет уникальной. А оттенки можно будет расставить по своему предпочтению.

Дженнифер Лопес и модная "кошачья" покраска / Фото: Instagram

Как ухаживать за волосами после "кошачьего" окрашивания

Конечно, как и после любой покраски, после "кошачьих" волос нуждается в тщательном уходе. Появляющиеся светлые пряди часто имеют вид более поврежденных, сухих и неодушевленных, а потому обязательно добавьте к своей бьюте рутины специальные шампуни и кондиционеры для ухода за окрашенными волосами.

Для укладки всегда пользуйтесь термозащитой, ведь высокие температуры травмируют пряди и могут даже изменить оттенок окрашивания.

Уже сейчас "кошачье" окрашивание обещает стать основным трендом 2024 года. Итак, если вы давно хотели решиться на изменения в своем образе, присмотритесь внимательнее к этой технике.

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