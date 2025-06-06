Космическое "чудовище" обнаружил телескоп NASA: оно способно уничтожить любой объект рядом

Космическое «чудовищо» / © Unsplash

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В мае этого года космический телескоп «Габбл» и рентгеновская обсерватория «Чандра» совершили историческое открытие. На расстоянии 600 миллионов световых лет от нас обнаружили одинокое невидимое «чудовище». Оно способно уничтожить любой близящийся объект — звезду или даже галактику.

Об этом сообщили в EcoNews.

Ученые NASA с помощью космического телескопа Хаббл недавно зафиксировали редкое явление: одиночная сверхмассивная черная дыра поглотила звезду. Это грандиозное событие назвали AT2024tvd.

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Они являются своеобразными ядрами, притягивающими материю. Однако, AT2024tvd оказалась исключением. Ученые установили, что это не обычное сверхновое, а событие приливного разрыва (TDE) – момент, когда звезду разрывают мощные гравитационные силы «голодной» черной дыры.

Что сделало это открытие уникальным, так это место происшествия. Этот взрыв произошел не в сердце галактики, где уже существует другая черная дыра, а в 2600 световых годах от ее центра. Это стало первым обнаружением «смещенного» взрывного события, свидетельствующего о существовании блуждающих черных дыр.

«AT2024tvd – это первое отклоненное трансляционное событие, зафиксированное оптическими исследованиями неба, и оно открывает возможность выявления этой неуловимой популяции блуждающих черных дыр в будущих исследованиях неба», – отметил Юхан Яо из Калифорнийского университета в Беркли, ведущий автор исследования.

Это открытие имеет огромное значение для нашего понимания Вселенной. Оно демонстрирует, что гигантские черные дыры могут свободно путешествовать по космосу. Остаться невидимыми для большинства наших инструментов, пока не поглотят звезду. Также излучать яркий световой сигнал. Место происшествия – темная, тихая, казалось бы, пустая область – делает ее еще более впечатляющей.

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Вспышка, похожая на ярко-голубую точку на оранжевом фоне галактики, была результатом процесса «спагетификации» звезды. Это когда звезда испытывает деформацию под влиянием колоссальной гравитации черной дыры и сильно растягивается, когда ее остатки нагревались до миллионов градусов перед окончательным поглощением. Для ученых это было подобно наблюдению за «взрывом конца света», изменяющим представление о космических процессах и эволюции галактик.

Ранее сообщалось , одной из самых больших загадок Вселенной для астрономов является слишком большое количество очень массивных черных дыр на ранних этапах его формирования. Такие объекты могут формироваться из очень больших сгустков материи, которых не должно быть в ранней Вселенной.