Котлеты будут дубовыми и невкусными: что нельзя добавлять в фарш

Котлеты – очень популярны среди украинцев. Каждая хозяйка готовит их не только по классическому рецепту, но и имеет собственные секреты, чтобы блюдо получилось вкусным. Впрочем, иногда один ингредиент может попортить вкус котлет.

Что лучше не добавлять в котлеты, чтобы не испортить их, — читайте в материале ТСН.ua.

Специи

Шеф-повара советуют ограничиваться только черным и красным перцем, чтобы усилить вкус котлет. Ведь другие специи могут изменить их вкус. Поэтому лучше готовить любимое блюдо без добавления приправы хмели-сунели, различные комбинированные приправы, специальные так называемые приправы к котлетам и слишком ароматные сушеные травы.

Молоко

Молоко сильно влияет на качество фарша и влияет на молоко. Часто хлеб для котлет размягчается именно им. Впрочем, лучше использовать для этого простую воду. Через молоко фарш может стать более жестким, а уже приготовленные котлеты – не очень аппетитными.

Дело в том, что тогда в таком блюде сочетаются два разных вида белков – мясной и молочный. Чтобы улучшить вкусовые качества котлет, добавьте в фарш сливочное масло.

Яйца

Многие хозяйки добавляют в фарш для котлет яйцо. Впрочем, лучше этого не делать. Яичный белок скорее доходит до готовности, делая котлеты дубовыми и сухими.

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