Разное
285
2 мин

Котлеты будут пышными и сочными даже через три дня после приготовления: что добавить в фарш

Простой кулинарный прием поможет сберечь мягкость и сочность котлет надолго, даже после хранения в холодильнике, без потери вкуса и аромата.

Вера Хмельницкая
Как приготовить фарш для котлет

Как приготовить фарш для котлет / © Pixabay

Многие сталкивались с ситуацией, когда только что приготовленные котлеты нежные и аппетитные, а на следующий день становятся сухими и твердыми. Кажется, что они теряют свою сочность и пышность сразу после охлаждения. Но опытные повара знают: дело не в мясе и не в способе жарки, а в одном простом ингредиенте, способном хранить влагу внутри фарша. Именно он делает котлеты пышными, мягкими и сочными даже через несколько дней после приготовления.

Главный секрет пышных и сочных котлет — обычная овсянка или манка

Самой эффективной добавкой для фарша считают овсяные хлопья мелкого помола или манкуа Они работают как естественная губка: впитывают мясной сок и постепенно отдают его во время хранения и повторного разогрева. Благодаря этому котлеты не пересыхают, а остаются мягкими и ароматными.

В отличие от белого хлеба, часто используемого в фарше, овсянка и манка не делают текстуру тяжелой и не перебивают вкус мяса. Они действуют мягче и тоньше, сохраняя естественную сочность блюда.

Как правильно добавлять овсянку и манку в фарш

Сухие хлопья или манку не следует сразу всыпать в фарш. Сначала лучше залить небольшим количеством теплого молока или воды и оставить на 10 минут. За это время они набухнут и станут мягкими. Именно в таком виде их добавляют в мясную массу.

На 500 г фарша достаточно 2 столовых ложек сухого продукта. Большое количество может сделать котлеты слишком пышными и изменить их структуру.

Почему котлеты остаются сочными даже через несколько дней

Секрет заключается во влаге. Во время жарки часть мясного сока неизбежно улетучивается. Но овсянка и манка удерживают влагу внутри, не позволяя ей полностью исчезнуть. Даже после охлаждения и хранения в холодильнике котлета сохраняет мягкую серединку, а не превращается в сухой кусок мяса.

285
