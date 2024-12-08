Котлеты будут сочными и нежными: что добавляют в фарш немецкие хозяйки

Рассказываем, что добавляют немецкие хозяйки в фарш, чтобы котлеты были сочными, ароматными и невероятно вкусными.

Как приготовить нежные и сочные котлеты: секреты немецких хозяек

У немок есть свой секрет приготовления самых вкусных и сочных котлет. Они просто добавляют в фарш жареный бекон и сухари, замоченные в молоке, это делает котлеты настоящим произведением кулинарного искусства.

Ингредиенты:

1 кг фарша из свинины и говядины;

150 граммов бекона;

1 луковица;

80 грамм панировочных сухарей;

150 мл молока;

1 зубчик чеснока;

1 пучок петрушки;

соль, перец и тмин – по вкусу;

масло для жарки.

Способ приготовления. Панировочные сухари залейте молоком и дайте настояться. Мелко нарезанный бекон обжарьте на сковороде, добавьте к нему нашинкованный лук и держите несколько минут на огне. Посыпьте заготовку тмином и снимите с плиты. Смешайте фарш с сухарями, прессованным чесноком, солью и беконом с луком. Туда же отправляем измельченную зелень и тщательно перемешиваем. Мясо нужно немного отбить, накрыть плёнкой и убрать в холодильник на 15 минут. Затем сформируйте котлеты и обжарьте на разогретой сковороде до румяной корочки около четырех минут с каждой стороны. Затем выключите огонь, накройте крышкой и дайте настояться еще 10 минут.

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