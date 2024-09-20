Котлеты по методу 1:2:2 выйдут, как у бабушки: будут сочными и с хрустящей корочкой

Такие котлеты очень вкусные и простые в приготовлении, для золотистой хрустящей корочки нужно взять один секретный ингредиент.

У каждой опытной хозяйки свои секреты приготовления вкусных сочных котлеток. И они радостно поделились своими кулинарными уловками, чтобы даже новичок с первого раза смог приготовить самые вкусные котлеты в мире. Такой рецепт блюда прост, но есть нюанс, все дело в правильных пропорциях. Если запомнить это простое правило, ваши котлетки всегда будут получаться сочными и с хрустящей корочкой.

Как приготовить вкусные сочные котлеты

Этот рецепт очень простой, достаточно лишь определить правильные пропорции фарша, лука и яиц, и вы получите настоящий кулинарный шедевр. Итак, если у вас большая семья, тогда понадобится 1 кг фарша, 2 яйца и 2 средние луковицы – 1:2:2. Если вам достаточно полкилограмма фарша, необходимо взять 1 луковицу и 1 яйцо.

Для приготовления котлет требуются следующие ингредиенты:

1 килограмм свиного фарша;

2 небольшие луковицы;

2 яйца;

250 граммов батона без корочки;

немного молока;

соль и перец по вкусу;

масло для жарки;

панировочные сухари.

Способ приготовления котлет. Положите нарезанный батон в глубокую миску и залейте молоком, через 15 минут надо слить остатки молока, размять батон, добавить в миску мелко нарезанный лук, фарш, яйца, соль и перец. Хорошо размешайте массу руками и сформируйте продолговатые котлеты. Перед жаркой надо обвалять котлетки в панировочных сухарях, тогда корочка будет хрустящей, а сами котлеты сочными и нежными. Подавайте готовые котлеты с любимым гарниром и овощным салатом. Приятного аппетита!

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