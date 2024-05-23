Котлеты по-новому: три ингредиента, которые кардинально изменят вкус классических котлет.

Что добавить в фарш, чтобы улучшить вкус котлет

Надоевшие котлеты снова станут любимым блюдом, если добавить эти ингредиенты

Чего только не добавляют в котлеты, чтобы улучшить их вкус — манку, овощи, овсяные хлопья и т.д.

Вот некоторые секреты, которыми делятся опытные повара, чтобы существенно изменить вкус котлет. Обычно все дело в каком-то секретном ингредиенте -- кардинально изменить вкус котлет может всего-навсего одна щепотка специи, популярный овощ или даже неожиданный сладкий продукт.

Ингредиенты, которые внесут новую нотку в обычное блюдо и помогут сделать котлеты по-новому:

Как это ни странно звучит, хозяйки предлагают добавить к котлетам... жидкий мед, или просто сахар. Все, что нужно сделать, это замешивая фарша с ингредиентами добавить к нему минимальное количество меда или сахара и пожарить котлеты обычным способом. На котлетах образуется красивая, вкусная золотистая корочка.

Некоторые повара предлагают добавлять в фарш специю, которую обычно принято использовать для выпечки. Благодаря ей котлеты будут обладать неповторимым, изысканным вкусом. Речь идет о корице. Хозяйке предлагают добавлять несколько щепоток корицы, особенно это актуально для фарша из свинины.

Чтобы сделать котлеты более сочными кулинары часто используют помидоры. Чтобы добавить овощ к фаршу, с него снимают шкурку и мелко режут. Как результат, вкус котлет заиграет новыми красками.

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