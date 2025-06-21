Какой день 22 июня 2025 года / © ТСН

Реклама

22 июня 2025 года — воскресенье 1215-й день войны.

Кого чествует церковь по новому календарю

Завтра, 22 июня, верующие чтят день памяти святого священномученика Евсевия, епископа Самосатского. Он был епископом города Самосат (современная Турция) в то время, когда особые обороты набирало арианство, ведь его поддерживала императорская власть Констанция II.

Евсевий мужественно выступал против назначения арианских епископов. Также он тайно рукополагал православных епископов в разных городах Востока. За это его изгнали из Самосата, но он продолжал бороться за чистоту власти.

Реклама

Когда императором стал Юлиан Отступник, Евсевий снова попал под преследование, ведь этот владыка был язычником. Арианство вновь получило поддержку при правлении императора Валента. А Евсевий тайно продолжал борьбу. Когда же победила, наконец, православная вера (период императора Феодосия Великого) Евсевий вернулся к Самосату.

После этого он уехал в город Долиха (Сирия) для рукоположения нового епископа и был убит по дороге киригой, бросившей в него арианкой. Мученическую смерть принял в 379 году.

Что нельзя делать 22 июня

Нельзя проводить громкие развлекательные мероприятия — лучше помолиться.

Не следует ссориться, обижаться — ссора затянется на долгие месяцы.

Запрещается пересаживать или сеять растения — они “не примутся”.

Народные приметы и традиции на 22 июня

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

утром ясно до погожого дня;

южный ветер — ждите хороший урожай зерна;

обильная роса — будет хорошая погода;

облачно и дождливое — до неустойчивого, сырого июля;

с вечера квакают лягушки — ждите смены погоды;

утром туман — хорошо уродит овес.

22 июня утром туман хорошо уродит овес / © unsplash.com

В народе 22 июня носило название Ветряный Кирилл. Если в этот день дул сильный ветер, то часто говорили “Кирилл — ветрогон разгоняет тучи и жатва приближает”.

Реклама

Именины: как назвать ребенка, родившегося 22 июня

Какие завтра именины: Иван, Леонид, Леонтий, Петр, Анастасия.

Талисманом человека, рожденного 22 июня является аквамарин. Он принадлежит к семье бериллов. С давних времен его уважали как камень с магической силой: он способствует уверенности в себе, укрепляет внутреннюю гармонию и углубляет искренность в дружеских отношениях.

В этот день родились:

1981 год — Сергей Притула, украинский телеведущий, актер;

1987 год — Владимир Алексюк, украинский хоккеист;

1997 год — Дмитрий Церахто, младший сержант Вооруженных Сил Украины, участник российско-украинской войны, погибший в ходе российского вторжения в Украину, Герой Украины (2023, посмертно).

Памятные даты 22 июня

Календарь важных событий в Украине и мире за 22 июня:

Реклама

217 год до н. — происходит битва при Рафии, где сходятся войска Птолемеев и Селевкидов в борьбе за контроль над Коэ-Сирией;

168 год до н. — у города Подна римское войско наносит сокрушительное поражение армии македонского царя Персея, прекратив существование Македонского царства;

1593 год — вблизи Сисака христианские войска Священной Римской империи одерживают победу над османской армией, остановив ее продвижение вглубь Центральной Европы;

1634 год — выдающийся голландский художник Рембрандт женится на Саскии ван Эйленбюрх, которая становится его главным вдохновением в творчестве;

1668 год — начинается семилетняя осада Соловецкого монастыря: царские войска пытаются подавить сопротивление монахов, не принимающих церковную реформу патриарха Никона;

1671 год — Османская империя официально объявляет войну Речи Посполитой, начав новый этап вооруженного противостояния в Центрально-Восточной Европе;

1675 год — по инициативе английского монарха Карла II основывают Гринвицкую королевскую обсерваторию;

1889 год — Немецкая империя первой среди европейских стран вводит государственную систему пенсионного обеспечения для пожилых людей;

1910 год — в Германии открывают первую регулярную пассажирскую воздушную линию “Фридрихсгафен — Дюссельдорф”, где используют дирижабль “Германия”;

1915 — после почти 300-дневного пребывания под российской оккупацией Львов освобождают австро-германские войска под командованием Августа фон Макензена;

1940 год — в лесу под Компьеном подписывают акт капитуляции Франции перед нацистской Германией;

1941 год — начало немецко-советской войны: войска Третьего Рейха без объявления войны атакуют СССР;

1941 год — во львовских тюрьмах начинаются массовые расстрелы узников, среди которых были и сторонники ОУН;

1944 год — во время масштабного авианалета немецкая авиация уничтожает 47 американских самолетов на авиабазе в Полтаве;

1973 год — оба германских государства, ФРГ и ГДР, были одновременно приняты в состав Организации Объединенных Наций;

1984 год — в Киеве советская легкоатлетка Тамара Быкова устанавливает мировой рекорд в прыжках в высоту — 2 метра 5 сантиметров;

2022 год — мощное землетрясение на востоке Афганистана приводит к гибели более 1000 человек, став одной из самых трагических катастроф в регионе за последние годы.

Какой завтра день в Украине и мире

22 июня в Украине День скорби и памяти жертв войны в Украине / © unsplash.com

22 июня в Украине День скорби и памяти жертв войны в Украине. Национальный памятный день, установленный Указом президента Украины №1245/2000 от 17 ноября 2000 года. Он приурочен к началу Великой Отечественной войны. Именно в этот день 1941 года немецкие войска вторглись на территорию Советского Союза, в частности — в Украину. По разным данным в нашей стране тогда погибло 8-10 миллионов человек.

Также 22 июня Всемирный день тропического леса. Молодой праздник, который был начат в 2017 году по инициативе экологической организации Rainforest Partnership (США) и ряду природоохранных институций. Его основная цель состоит в информировании человечества об опасности вырубки тропических лесов для будущего нашей планеты.

А еще 22 июня Всемирный день купания. Относительно новый праздник, несущий в себе глубокий смысл. Оно было начато в 2018 году по инициативе Международного культурного института Baden-Baden (Германия). Главная его идея состоит в объединении людей с разных континентов через символический акт погружения в воду.

22 июня Всемирный день верблюда. Важен международный экологический праздник, посвященный верблюдам. Это уникальные животные, играющие критически важную роль в выживании людей в засушливых регионах. День был начат в 2009 году по инициативе ученых Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока.

Реклама