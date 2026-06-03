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Который завтра, 4 июня, день — все о событиях, кого чествует церковь
Завтра, 4 июня, День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Верующие чтят память святого Митрофана, патриарха Царьградского. До Нового года осталось 211 дней.
4 июня 2026 года — четверг. 1561-й день войны в Украине.
Какой завтра день
Завтра, 4 июня, верующие чтят память святого Митрофана, патриарха Царьградского. Раннехристианский епископ, живший на рубеже III–IV веков и считающийся первым епископом Византия, будущего Константинополя. Он был отцом святого Пробина и происходил из христианской семьи. По преданию именно он передал управление Церковью своему ученику Александру перед своей смертью, а впоследствии его память связали с формированием церковной структуры в будущей столице империи.
4 июня в Украине День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Он был введен постановлением Верховной Рады №1490-IX от 1 июня 2021 года. Этот день посвящен памяти украинских детей, погибших из-за войны войны, развязанной Россией против Украины. Дата выбрана неслучайно — она совпадает с Международным днем невинных детей — жертв агрессии, начатого ООН.
Также 4 июня День Хозяйственных Судов Украины. Его связывают с событием 4 июня 1991, когда Верховный Совет УССР принял Закон Украины «Об арбитражном суде». Именно этот акт положил начало современной системе хозяйственных судов в Украине, которые стали отдельным специализированным звеном судебной власти.
А еще 4 июня Международный день корги. Это легкий, положительный день, объединяющий людей вокруг любви к животным и напоминающий, что домашние любимцы — это часть семьи.
4 июня Международный день спойлеров. Несмотря на шутливый характер, день подсвечивает принципиальное правило современной культуры уважать чужой опыт просмотра либо чтения.
Также 4 июня Международный день консультанта по управлению по управлению. Инициатива связана с международным профессиональным сообществом консультантов по управлению (в частности организациями типа ICMCI/CMC-Global), формирующими стандарты профессии.