Какой день 4 июня 2026 года / © ТСН

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4 июня 2026 года — четверг. 1561-й день войны в Украине.

Какой завтра день

4 июня верующие чтят память святого Митрофана, патриарха Царьградского / © unsplash.com

Завтра, 4 июня, верующие чтят память святого Митрофана, патриарха Царьградского. Раннехристианский епископ, живший на рубеже III–IV веков и считающийся первым епископом Византия, будущего Константинополя. Он был отцом святого Пробина и происходил из христианской семьи. По преданию именно он передал управление Церковью своему ученику Александру перед своей смертью, а впоследствии его память связали с формированием церковной структуры в будущей столице империи.

4 июня в Украине День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины / © Associated Press

4 июня в Украине День памяти детей, погибших в результате вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Он был введен постановлением Верховной Рады №1490-IX от 1 июня 2021 года. Этот день посвящен памяти украинских детей, погибших из-за войны войны, развязанной Россией против Украины. Дата выбрана неслучайно — она совпадает с Международным днем невинных детей — жертв агрессии, начатого ООН.

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4 июня День Хозяйственных Судов Украины / © pexels.com

Также 4 июня День Хозяйственных Судов Украины. Его связывают с событием 4 июня 1991, когда Верховный Совет УССР принял Закон Украины «Об арбитражном суде». Именно этот акт положил начало современной системе хозяйственных судов в Украине, которые стали отдельным специализированным звеном судебной власти.

4 июня Международный день корги / © pexels.com

А еще 4 июня Международный день корги. Это легкий, положительный день, объединяющий людей вокруг любви к животным и напоминающий, что домашние любимцы — это часть семьи.

4 июня Международный день спойлеров / © pexels.com

4 июня Международный день спойлеров. Несмотря на шутливый характер, день подсвечивает принципиальное правило современной культуры уважать чужой опыт просмотра либо чтения.

4 июня Международный день консультанта по управлению по управлению / © pexels.com

Также 4 июня Международный день консультанта по управлению по управлению. Инициатива связана с международным профессиональным сообществом консультантов по управлению (в частности организациями типа ICMCI/CMC-Global), формирующими стандарты профессии.

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