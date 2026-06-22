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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
177
Время на прочтение
2 мин

Коты и яйца: безопасно ли кормить, вареные или сырые — разбор экспертов

Многие владельцы кошек задумываются, можно ли давать яйца домашним любимцам, ведь это естественный источник белка для человека.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Можно ли коту давать яйца

Можно коту давать яйца / © pexels.com

Ветеринары объясняют: яйца могут быть безопасными для кошек, но только при определенных условиях.

Можно ли котам яйца

Да, коты могут есть яйца, но только в небольших количествах и в вареном виде. Яйца не токсичны для кошек и могут использоваться как дополнительный источник белка и питательных веществ.

В то же время они не должны заменять основной рацион, ведь коты нуждаются в сбалансированном корме, полностью покрывающем их пищевые потребности.

Польза яиц для кошек

Яйца содержат много полезных веществ, которые могут быть полезны для организма кота:

  • высококачественный животный белок;

  • аминокислоты для мышц и восстановления;

  • витамины A, B, D, E;

  • минералы: железо, фосфор, селен;

  • полезные жиры (особенно в желтке).

Благодаря этому яйца иногда используют как лакомство или дополнение к рациону.

Риски: когда яйца могут быть опасны

Несмотря на пользу, яйца имеют и потенциальные риски:

  1. Сырые яйца могут содержать бактерии, в частности сальмонеллу, которая вызывает отравление у кошек и людей.

  2. Биотин и сырой белок — в сыром белке содержится вещество, которое может препятствовать усвоению биотина (витамин B7), что важно для кожи и шерсти кота.

  3. Избыток калорий — яйца достаточно калорийные. Чрезмерное потребление может привести к:

  • набора веса;

  • ожирение;

  • проблем с пищеварением.

Как правильно давать яйца коту

Чтобы избежать рисков, соблюдайте простые правила:

  • давайте только вареные яйца (без соли, масла и специй);

  • режьте на маленькие кусочки;

  • используйте как лакомство, а не основу рациона;

  • не давайте каждый день.

Оптимально — несколько маленьких кусочков 1–2 раза в неделю.

Можно ли котам сырые яйца

Нет, ветеринары не рекомендуют сырые яйца для кошек. Несмотря на то, что некоторые животные могут есть их без видимых проблем, риск заражения бактериями и дефицита питательных веществ делает этот продукт опасным.

Кошки могут есть яйца, но только в вареном виде и в небольших количествах. Это полезное, но не обязательное дополнение к рациону. Основой питания всегда должен оставаться качественный полнорационный корм.

FAQ

Можно ли котам вареные яйца?

Да, вареные яйца без соли и специй безопасны для кошек в небольших количествах.

Можно ли котам сырые яйца?

Нет, сырые яйца могут содержать сальмонеллу и отрицательно влиять на усвоение витаминов.

Сколько яиц можно давать коту?

Яйцо следует давать только как лакомство — несколько кусочков 1-2 раза в неделю, в зависимости от размера кота.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
177
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