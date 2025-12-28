Коты не такие независимые, как кажется: эксперт объяснила, как долго животное может оставаться одно

Кот

Несмотря на стереотип о «независимости», коты болезненно воспринимают нарушение привычного распорядка. Ветеринары предостерегают: длительное отсутствие хозяина может навредить не только психоэмоциональному состоянию животного, но и его физическому здоровью.

Об этом сообщило издание Express.

Ветеринарная бихевиористка Микель Дельгадо отмечает, что взрослая кошка обычно без проблем выдерживает несколько часов в одиночестве или даже одну ночь — при условии, что находится в знакомой и комфортной среде. В то же время отсутствие человека более суток, а тем более 48 часов, часто становится сильным стрессом и может вызвать тревожность и изменения в поведении.

Специалист отмечает: в непредвиденных ситуациях — если прольется вода или животному внезапно станет плохо — кот останется без помощи. Именно поэтому оставлять его без какого-либо присмотра на пять дней или дольше категорически не стоит.

Еще более жесткие правила действуют для котят. До трех месяцев их не рекомендуют оставлять одних более чем на 20 минут. В возрасте 3-6 месяцев допустимая самостоятельность ограничивается несколькими часами, примерно с восьми месяцев — до полудня. Лишь после года, по словам Дельгадо, кот обычно может спокойно провести день без хозяина.

Планируя отъезд даже на короткий срок, владельцам советуют позаботиться о воде, корме, безопасном пространстве, игрушках и вещах со знакомым запахом. Впрочем, эксперт подчеркивает: никакая подготовка не заменит живого контакта. Лучший вариант — ежедневные визиты знакомого человека или профессиональной няни для животных.

