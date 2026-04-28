Коты прекратят ходить в туалет на грядки: поможет одно дешевое средство

Многим владельцам огородов знакома ситуация, когда ухоженные грядки вдруг превращаются в кошачий лоток. Рыхлый чернозем привлекает как домашних, так и соседских котов, ведь для них это удобное место, где можно справить естественные нужды. Однако решить эту проблему можно без дорогих средств и сложных конструкций.

Об этом сообщило издание Добрі новини.

Одним из самых эффективных способов отвадить котов от грядок считается обычный молотый острый перец, который есть почти на каждой кухне. Его используют как естественный «барьер», создающий для животных неприятные ощущения.

Секрет этого метода заключается в особенностях кошачьего обоняния. Коты имеют очень чувствительную слизистую оболочку носа и перед тем, как выбрать место для «туалета», обычно долго его обнюхивают. Если грунт посыпан острым перцем, мелкие частички специи попадают в нос животного и раздражают слизистую.

В результате кот начинает чихать и испытывает дискомфорт. Хотя это не наносит животному серьезного вреда, неприятные ощущения быстро формируют у него ассоциацию с конкретным местом. Именно поэтому в следующий раз кот, скорее всего, будет обходить эти грядки стороной.

Чтобы способ был действенным, не нужно засыпать перцем всю площадь огорода. Достаточно посыпать им грядки по периметру или нанести на те участки, где почва наиболее рыхлая и привлекательная для животных.

В то же время следует учитывать погодные условия. После дождя, полива или обильной утренней росы перец теряет свои свойства, ведь влага прибивает его к земле и смывает остроту. Поэтому защитный слой придется регулярно обновлять.

