"Крабовый салат" в бокале: он точно станет вашим новым кулинарным фаворитом

Если вы любите вкусно поесть, этот рецепт для вас.
Пожалуй, салат из крабов, щедро смазанный майонезом, никогда не исчезнет с наших столов. Впрочем, появляется все больше рецептов с новыми ингредиентами или без добавления майонеза. Хозяйки также придумывают разные вариации подачи такого блюда на стол.
Подготовили для вас салат из крабов в бокале по рецепту фудблогерки iriska_dimitrova.
Ингредиенты:
- 200 г крабовых палочек;
- треть стакана риса (в сухом виде);
- треть листа нори;
- 200- 250 г крем-сыра;
- 1 огурец;
- 1 авокадо;
- 150 г соленой красной рыбы;
- соевый соус
- кунжут.
Для заправки риса понадобятся:
- 1,5 ст ложки рисового уксуса;
- треть чайной ложки соли;
- треть столовой ложки сахара.
Приготовление
1. Рис варим до готовности. Пока он горячий, то вливаем в него подогретую заправку из соли, сахара и рисового уксуса. Перемешиваем, а затем даем остыть и добавляем немножко нарезанную нору.
2. Крабовые палочки разделяем на волокна руками. Огурцы, авокадо и красную рыбку нарезаем маленьким кубиком.
3. Собираем салат. На дно бокалов выкладываем слой риса и разравниваем. Смазываем его крем-сыром. Укладываем огурец и крабовые палочки. Снова смазываем крем-сыром. В конце выкладываем авокадо, красную рыбку и посыпаем кунжутом.
4. Перед подачей на стол поливаем соевым соусом.