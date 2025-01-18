"Крабовый салат" в бокале: он точно станет вашим новым кулинарным фаворитом

Если вы любите вкусно поесть, этот рецепт для вас.

Пожалуй, салат из крабов, щедро смазанный майонезом, никогда не исчезнет с наших столов. Впрочем, появляется все больше рецептов с новыми ингредиентами или без добавления майонеза. Хозяйки также придумывают разные вариации подачи такого блюда на стол.

Подготовили для вас салат из крабов в бокале по рецепту фудблогерки iriska_dimitrova.

Ингредиенты:

200 г крабовых палочек;

треть стакана риса (в сухом виде);

треть листа нори;

200- 250 г крем-сыра;

1 огурец;

1 авокадо;

150 г соленой красной рыбы;

соевый соус

кунжут.

Для заправки риса понадобятся:

1,5 ст ложки рисового уксуса;

треть чайной ложки соли;

треть столовой ложки сахара.

Приготовление

1. Рис варим до готовности. Пока он горячий, то вливаем в него подогретую заправку из соли, сахара и рисового уксуса. Перемешиваем, а затем даем остыть и добавляем немножко нарезанную нору.



2. Крабовые палочки разделяем на волокна руками. Огурцы, авокадо и красную рыбку нарезаем маленьким кубиком.



3. Собираем салат. На дно бокалов выкладываем слой риса и разравниваем. Смазываем его крем-сыром. Укладываем огурец и крабовые палочки. Снова смазываем крем-сыром. В конце выкладываем авокадо, красную рыбку и посыпаем кунжутом.



4. Перед подачей на стол поливаем соевым соусом.

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