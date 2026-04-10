Крафин на Пасху-2026: простой рецепт праздничной выпечки

Выпечь крафин совсем не сложно – достаточно придерживаться простых шагов.

Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Крафин. / © Credits

Крафин – это современная альтернатива традиционной паске. Сочетание нежного дрожжевого теста, ароматного масла и обильной начинки из сухофруктов создает настоящий праздничный десерт. Главная «фишка» крафина – его эффектная слоистая структура и аппетитная форма, которая получается благодаря особому способу скручивания теста.

ТСН.ua подготовил рецепт, который идеально подойдет для тех, кто хочет удивить родных на Пасху чем-нибудь новым

Ингредиенты:

  • 220 мл молока

  • 140 г сахара

  • 35 г свежих дрожжей

  • 2 яйца

  • 4 желтка

  • 700 г муки

  • 80 г маргарина

  • 10 г ванильного сахара

  • щепотка соли

Для начинки

  • 50 г сливочного масла

  • 300-350 г изюма, сухофруктов, цукатов

Приготовление

  1. Сначала готовим опару. В миске смешиваем подогретое молоко, одну столовую ложку сахара и одну-две ложки муки. Хорошо растворите дрожжи. Оставьте на 20 мин в теплом месте, чтобы она подошла.

  2. Смешайте яйца с обычным и ванильным сахаром, а также щепоткой соли. Хорошо взбейте, чтобы сахар растаял. Добавьте предварительно растопленный, но холодный маргарин.

  3. Когда опара подошла, смешайте ее с жидкой смесью. Хорошо перемешайте и постепенно добавляйте муку.

  4. Замешивайте тесто в течение 10-15 мин. Если тесто очень липнет к рукам, добавьте еще немного муки или смажьте руки маслом. Накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место.

  5. Когда тесто подошло, разделите его на четыре части. Каждую раскатайте в тонкий пласт, смажьте мягким сливочным маслом, посыпьте сухофруктами и цукатами.

  6. Сверните каждый пласт в рулет. Разрежьте его ножом вдоль на две части, не дорезая с одной стороны до конца. Завернуть одну часть спиралью – как улитка улитки. Положить неразрезанный край на «улитку». Закручивать тесто спиралью вокруг этого края разрезом наружу.

  7. Положите крафины в форму. Оставьте на 20-30 минут, чтобы они подошли. Перед выпеканием смажьте желтком.

  8. Поставьте в предварительно разогретую до 180° духовку. Выпекайте 40-50 мин – в зависимости от вашей духовки.

Напомним, мы делились рецептом легендарного пояса от кулинарки Дарии Цвек. Он покорил не одно поколение хозяек. Выпечка получается рыхлой, нежной, в меру влажной, долго не черствеет. Она удается даже тем, кто жжет впервые.

