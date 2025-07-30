Крала 20 лет и не останавливалась: история воровки, которая шокировала Британию

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42-летняя Кили Ноулз из Бирмингема почти 20 лет ежедневно воровала из магазинов, чтобы приобрести дозу героина. За это время она обворовала брендовых торговцев на сумму, достигшую £30 миллионов ($38,4 миллиона). Ее история шокирует, но в то же время вдохновляет: сегодня она проходит курс лечения и делится своим опытом, чтобы спасти других.

Об этом пишет Mirror.

Каждый день в 9 утра Кили отправлялась на «работу» — не в офис, а в магазины. Вооруженная специальной курткой с потаенными карманами, она опустошала витрины люксовых брендов. Ее добычей становились духи, дизайнерские вещи и электроника. За день она могла украсть товаров на сумму до £8000 ($10 240). Ворованное женщина сразу продавала через частные чаты в WhatsApp.

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Ее профессионализм поражал даже полицию. Она знала график охранников, умела имитировать телефонные разговоры и легко избегала камеры.

За это время женщину задерживали 28 раз. Она провела за решеткой 27 месяцев, но после каждого увольнения возвращалась в кражи. Но на этот раз все изменилось.

На суде Кили искренне призналась в содеянном и рассказала свою историю. Она выросла в сложных условиях и с самого раннего возраста боролась с наркотической зависимостью. Только теперь, благодаря программе лечения с использованием препарата Buvidal, у женщины есть шанс на новую жизнь.

Суд учел ее раскаяние и готовность измениться. Кили осудили условно и обязали пройти полный курс лечения. Сегодня она рассказывает свою историю в школах, центрах реабилитации и благотворительных организациях, призывая других не идти по ее пути.

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«Я потеряла самые лучшие годы своей жизни. Но если моя история спасет хотя бы одного человека — это стоит всего», — говорит он.

Напомним, в Новой Зеландии большую популярность приобрел 15-месячный кот по имени Леонардо да Пинчи, прославившийся не охотничьими способностями, а настоящей «преступной карьерой». Необычный любимец вместо охоты на птиц или грызунов целенаправленно тянет домой нижнее белье и дорогую одежду.

Его «трофеи» — шелковые боксерки, рабочие носки и даже кашемировые свитера стоимостью до 300 новозеландских долларов — стали поводом для шуток и одновременно головной болью его хозяйки, Хелен Норт.