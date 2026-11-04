Крампус пугает непослушных, а дети выставляют ботинки: как празднуют День святого Николая в мире

Как празднуют День святого Николая в мире / © pexels.com

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День святого Николая отмечают 6 декабря. После перехода на новоюлианский календарь в 2023 году дата празднования изменилась с 19 декабря. В то же время во многих европейских странах эта традиция существует веками, хотя подарки, праздничные блюда и даже облик самого Николая отличаются.

Рассказываем, какие необычные традиции Дня святого Николая сохранились в Европе и почему в некоторых странах дети оставляют подарки его сказочным спутникам.

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Германия: подарки в ботинках и страшный Крампус

В Германии дети готовятся к приходу святого Николая еще вечером 5 декабря. Они тщательно чистят обувь и оставляют ее у дверей, кровати или камина. Утром их ждут сладости, орехи, мандарины и небольшие подарки.

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Однако праздничные обычаи имеют и несколько жуткую сторону. В альпийских регионах и соседних странах Центральной Европы с Николаем связывают образ Крампуса — рогатого существа с шерстью, длинным языком и страшной внешностью.

По народным преданиям он сопровождает святого и напоминает детям о последствиях плохого поведения. Пока Николай вознаграждает послушных малышей, Крампус может испугать непослушных.

В некоторых городах Австрии и Германии устраивают специальные Крампус-парады. Участники одевают устрашающие костюмы, маски с рогами и колокольчики и проходят по улицам, воспроизводя древний фольклорный обряд.

Бельгия: сладости начинают дарить заранее

В Бельгии празднование Дня святого Николая превращается в длительный период приятных сюрпризов. Дети начинают получать угощение еще за несколько недель до 6 декабря.

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Малыши оставляют у дверей или камина обувь, а иногда добавляют к нему рисунки и морковь для лошади святого Николая. Утром вместо листьев находят шоколад, марципан, печенье и другие сладости.

Святой Николай в бельгийской традиции носит имя Синтерклаас. Он напоминает епископа: носит красную одежду, митру и длинную белую бороду. По легенде, он путешествует верхом на белом коне и посещает дома, чтобы оставить детям подарки.

Нидерланды: Синтерклаас приплывает из Испании

В Нидерландах праздник святого Николая называют Синтерклаасом. По местной традиции, он прибывает в страну кораблем из Испании в ноябре. Его торжественное появление сопровождают парады, музыка и праздничные мероприятия для детей.

Малыши оставляют у камина или на подоконнике ботинки. Рядом часто кладут морковь или сено для белой лошади Николая. В ответ находят шоколадные монеты, печенье, фигурки марципана или маленькие игрушки.

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Главный вечер подарков приходится на 5 декабря. Его называют Pakjesavond — вечером пакетов. Интересно, что сюрпризы получают не только дети: взрослые обмениваются подарками, к которым добавляют шутливые стихи.

Франция: печенье для святого и загадочный Пер Фуэтар

Во Франции День святого Николая особенно чтят в восточных регионах, в частности в Лотарингии и Эльзасе. Там в честь святого проводят праздничные шествия, ярмарки и театрализованные представления.

В канун праздника дети могут оставлять для Николая печенье и угощение. Утром они обретают сладости, шоколад и небольшие подарки.

Однако во французском фольклоре есть персонаж, напоминающий Крампуса. Это Пер Фуэтар — мрачный спутник святого Николая в темной одежде. По легендам, он следит за поведением детей и может принести непослушным вместо сладостей символическое наказание.

В городе Сен-Николя де Пор праздник имеет особое значение: здесь проходят масштабные торжества в честь святого, которого считают покровителем города.

Польша: небольшие подарки и добрые дела

В Польше 6 декабря празднуют Николайки (Mikolajki). Дети просыпаются в ожидании сюрпризов, находящихся под подушками, в обуви или специальных чулках.

Обычно это небольшие подарки: шоколад, конфеты, фрукты, игрушки или книги. Большие презенты традиционно покидают на Рождество.

В школах и детских садах проводятся тематические мероприятия, а дети нередко обмениваются сладостями с друзьями. В некоторых семьях сохраняется обычай совершать пожертвования или помогать тем, кто оказался в сложных обстоятельствах.

Чехия: Микулаш, ангел и черт

Чешский День святого Николая называется Микулаш. Его празднуют 5 декабря, накануне церковного праздника.

В этот вечер по улицам городов и сел ходят три персонажа: Микулаш, ангел и черт. Первый, одетый как епископ, ангел символизирует добро, а черт напоминает о плохих поступках.

Дети рассказывают Микулашу стихи, поют песни или обещают лучше себя вести. За старания получают сладости, орехи и фрукты. Черт может символически угрожать непослушным детям, но обычно все заканчивается весельем и подарками.

Албания: праздник свечей и семейный ужин

В Албании святого Николая называют Бабадимри. Празднование начинается вечером 5 декабря.

Одна из традиций предполагает зажигание свечей. Их может быть до двенадцати — по количеству месяцев года. После этого семьи отправляются в церковь на вечернюю службу.

Вернувшись домой, близкие собираются за праздничным столом. Среди традиционных блюд может быть жареная свинина или ягнятина. Родные поздравляют друг друга, обмениваются подарками и желают здоровья и благополучия на следующий год.

Италия: легенда о фее Бефане

Итальянские зимние праздники связаны с несколькими сказочными персонажами. Один из самых известных — Бефана, пожилая женщина, летающая на метле и приносящая детям подарки.

По легенде, она посещает дома в ночь на 6 января. Послушные дети находят в подвешенных чулках сладости и игрушки, а те, кто плохо себя вел, — символический уголь.

Бефану часто изображают с мешком подарков, платком и метлой. Ее образ напоминает сказочную ведьму, однако в итальянском фольклоре она в основном дружелюбна.

Важно, что Бефана связана именно с праздником Богоявления, отмечаемым 6 января, а не непосредственно с Днем святого Николая 6 декабря. Это отдельная итальянская традиция рождественского цикла.

Какие традиции Дня святого Николая объединяют разные страны

Несмотря на отличия в обычаях, во многих европейских странах сохранились общие символы праздника. Дети оставляют обувь или чулки, ждут сладости и небольшие подарки, а взрослые напоминают им о доброте, щедрости и заботе о других.

В одних странах праздничную атмосферу создают театрализованные шествия с ангелами и чертями, в других — семейные ужины, церковные службы или благотворительные акции.

Именно эти местные особенности делают День святого Николая столь разнообразным. Независимо от того, оставляют ли дети ботинки у камина или ищут подарки под подушкой, главная идея праздника остается общей — дарить радость и проявлять заботу о близких.

FAQ

Когда отмечают День святого Николая в Украине и Европе?

День святого Николая отмечают 6 декабря. Такую же дату используют в Германии, Бельгии и Франции. В Нидерландах главный вечер вручения подарков приходится на 5 декабря, а в Чехии праздничные обходы с Микулашем, ангелом и чертом также проходят накануне.

Как празднуют День святого Николая в разных странах мира?

Традиции отличаются в зависимости от страны. В Германии дети оставляют у двери начищенные ботинки, в Нидерландах ждут Синтерклааса, который по легенде приплывает из Испании, а в Чехии получают подарки от Микулаша в сопровождении ангела и черта. В Польше на Николая дарят небольшие сладости и подарки, а в Албании зажигают свечи и собираются на семейный ужин.

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