Красим пасхальные яйца: оставьте яйца в этой настойке на сутки и получите космические узоры

В канун Пасхи каждая хозяйка стремится украсить праздничный стол яркими и оригинальными пасхальными яйцами. Немецкие кулинары поделились удивительным способом окрашивания яиц, позволяющим создать неповторимые космические узоры без использования химических красителей. Этот метод поражает своей простотой и экологичностью, ведь в основе – натуральные ингредиенты, дающие яйцам не только цвет, но и уникальную текстуру.

Секрет космической окраски: марля и чай

Ключевым элементом этого метода есть использование марли и чая. Марля создает эффект "кракле", то есть трещинок, придающих яйцам космический вид, а чай каркаде и зеленый чай – насыщенные цвета.

Ингредиенты для космических пасхальных яйц:

яйца;

чай каркаде (гибискус);

зеленый чай;

марля;

нити;

вода;

соль.

Как покрасить пасхальные яйца:

Яйца необходимо сварить вкрутую, чтобы они не треснули во время окрашивания.

Готовим красители – чай каркаде заливают кипятком и настаивают, чтобы листья размякли. Зелёный чай заливают холодной водой, доводят до кипения и дают настояться.

Каждое яйцо положите на марлю, покрыв его листьями каркаде в произвольном порядке.

Марлю плотно завязывают нитью, чтобы листья чая прилегали к скорлупе.

Подготовленные таким образом яйца опускают в настой зеленого чая и оставляют в день.

После окрашивания яйца приобретают неповторимые космические узоры с трещинками и насыщенным цветом.

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