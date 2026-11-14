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Красивые мужские и женские имена на букву «Г»: происхождение и значение
Полный список мужских и женских имен на букву Г: традиционные украинские, библейские и редкие имена с объяснением их значения и происхождения.
Имена, начинающиеся с буквы «Г», отличаются особой мелодичностью, силой звучания и глубокими историческими корнями. Среди них есть как традиционные украинские и библейские варианты, так и редкие иностранные имена, которые всё чаще привлекают внимание современных родителей.
Мужские имена на букву Г
Мужские имена на букву «Г» обычно несут в себе энергетику лидерства, мудрости и защиты. Многие из них имеют древнегреческие, латинские или древнеславянские корни.
Популярные и традиционные украинские имена:
Глеб — древнескандинавское имя (от Gottlieb), означающее «любимец богов» или «наследник бога».
Григорий — происходит из древнегреческого языка и переводится как «бдительный», «бодрый», «тот, кто не спит».
Геннадий — греческое имя, означающее «благородный», «знатного происхождения».
Георгий — имеет древнегреческие корни и переводится как «земледелец». Родственные украинские формы этого имени — Юрий и Егор.
Герман — латинское имя, означающее «родной», «единокровный» или «воин» (в древнегерманской традиции).
Гаврило — библейское (древнееврейское) имя, которое переводится как «сильный муж Божий» или «помощник Бога».
Редкие, старинные и современные имена:
Гордий — происходит от греческого имени Гордиас (имя фригийского царя). Сегодня в Украине это имя переживает новую волну популярности.
Гнат (Игнат) — латинское имя, означающее «огненный», «пламенный».
Гарасим (Герасим) — древнегреческое имя, означающее «уважаемый», «почтенный».
Гектор — древнегреческое героическое имя, которое переводится как «хранитель», «держатель».
Генрих — древнегерманское имя, означающее «хозяин дома», «могущественный правитель».
Густав — скандинавское имя, означающее «советник правителя» или «опора».
Габриэль — западноевропейский вариант библейского имени Гавриил.
Женские имена на букву Г
Женские имена на букву «Г» сочетают в себе мягкость, благородство и внутреннюю стойкость. Среди них легко найти как хорошо знакомые с детства имена, так и изысканные редкие варианты.
Популярные и традиционные имена:
Галина — древнегреческое имя, которое переводится как «покой», «тишина», «безветренная гладь моря».
Анна — одно из самых распространённых имён в мире, происходит из древнееврейского языка и означает «благодать», «милость».
Гелена (Елена) — греческое имя, которое переводится как «солнечный свет», «сияние» или «факел».
Редкие, старинные и современные имена:
Горпина — древнеукраинская народная форма латинского имени Агрипина.
Глафира — греческое имя, означающее «изящная», «стройная», «утончённая».
Габриэлла — женская форма библейского имени Гавриил, означающего «Божья сила».
Глория — латинское имя, которое дословно переводится как «слава».
Грета — европейское сокращение от имени Маргарита, означает «жемчужина».
Герда — скандинавское имя, означающее «защитница», «ограждённая».
Гизелла — древнегерманское имя, которое переводится как «стрела» или «обещание».
Гаяне — армянское имя, означающее «земная».