Красивые мужские и женские имена на букву «Г»: происхождение и значение

Красивые мужские и женские имена

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Имена, начинающиеся с буквы «Г», отличаются особой мелодичностью, силой звучания и глубокими историческими корнями. Среди них есть как традиционные украинские и библейские варианты, так и редкие иностранные имена, которые всё чаще привлекают внимание современных родителей.

Мужские имена на букву Г

Мужские имена на букву «Г» обычно несут в себе энергетику лидерства, мудрости и защиты. Многие из них имеют древнегреческие, латинские или древнеславянские корни.

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Популярные и традиционные украинские имена:

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Глеб — древнескандинавское имя (от Gottlieb), означающее «любимец богов» или «наследник бога».

Григорий — происходит из древнегреческого языка и переводится как «бдительный», «бодрый», «тот, кто не спит».

Геннадий — греческое имя, означающее «благородный», «знатного происхождения».

Георгий — имеет древнегреческие корни и переводится как «земледелец». Родственные украинские формы этого имени — Юрий и Егор.

Герман — латинское имя, означающее «родной», «единокровный» или «воин» (в древнегерманской традиции).

Гаврило — библейское (древнееврейское) имя, которое переводится как «сильный муж Божий» или «помощник Бога».

Редкие, старинные и современные имена:

Гордий — происходит от греческого имени Гордиас (имя фригийского царя). Сегодня в Украине это имя переживает новую волну популярности.

Гнат (Игнат) — латинское имя, означающее «огненный», «пламенный».

Гарасим (Герасим) — древнегреческое имя, означающее «уважаемый», «почтенный».

Гектор — древнегреческое героическое имя, которое переводится как «хранитель», «держатель».

Генрих — древнегерманское имя, означающее «хозяин дома», «могущественный правитель».

Густав — скандинавское имя, означающее «советник правителя» или «опора».

Габриэль — западноевропейский вариант библейского имени Гавриил.

Женские имена на букву Г

Женские имена на букву «Г» сочетают в себе мягкость, благородство и внутреннюю стойкость. Среди них легко найти как хорошо знакомые с детства имена, так и изысканные редкие варианты.

Популярные и традиционные имена:

Галина — древнегреческое имя, которое переводится как «покой», «тишина», «безветренная гладь моря».

Анна — одно из самых распространённых имён в мире, происходит из древнееврейского языка и означает «благодать», «милость».

Гелена (Елена) — греческое имя, которое переводится как «солнечный свет», «сияние» или «факел».

Редкие, старинные и современные имена:

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Горпина — древнеукраинская народная форма латинского имени Агрипина.

Глафира — греческое имя, означающее «изящная», «стройная», «утончённая».

Габриэлла — женская форма библейского имени Гавриил, означающего «Божья сила».

Глория — латинское имя, которое дословно переводится как «слава».

Грета — европейское сокращение от имени Маргарита, означает «жемчужина».

Герда — скандинавское имя, означающее «защитница», «ограждённая».

Гизелла — древнегерманское имя, которое переводится как «стрела» или «обещание».

Гаяне — армянское имя, означающее «земная».

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