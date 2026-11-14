ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
34
Время на прочтение
2 мин

Красивые мужские и женские имена на букву «Г»: происхождение и значение

Полный список мужских и женских имен на букву Г: традиционные украинские, библейские и редкие имена с объяснением их значения и происхождения.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Красивые мужские и женские имена

Красивые мужские и женские имена

Имена, начинающиеся с буквы «Г», отличаются особой мелодичностью, силой звучания и глубокими историческими корнями. Среди них есть как традиционные украинские и библейские варианты, так и редкие иностранные имена, которые всё чаще привлекают внимание современных родителей.

Мужские имена на букву Г

Мужские имена на букву «Г» обычно несут в себе энергетику лидерства, мудрости и защиты. Многие из них имеют древнегреческие, латинские или древнеславянские корни.

Популярные и традиционные украинские имена:

  • Глеб — древнескандинавское имя (от Gottlieb), означающее «любимец богов» или «наследник бога».

  • Григорий — происходит из древнегреческого языка и переводится как «бдительный», «бодрый», «тот, кто не спит».

  • Геннадий — греческое имя, означающее «благородный», «знатного происхождения».

  • Георгий — имеет древнегреческие корни и переводится как «земледелец». Родственные украинские формы этого имени — Юрий и Егор.

  • Герман — латинское имя, означающее «родной», «единокровный» или «воин» (в древнегерманской традиции).

  • Гаврило — библейское (древнееврейское) имя, которое переводится как «сильный муж Божий» или «помощник Бога».

Редкие, старинные и современные имена:

  • Гордий — происходит от греческого имени Гордиас (имя фригийского царя). Сегодня в Украине это имя переживает новую волну популярности.

  • Гнат (Игнат) — латинское имя, означающее «огненный», «пламенный».

  • Гарасим (Герасим) — древнегреческое имя, означающее «уважаемый», «почтенный».

  • Гектор — древнегреческое героическое имя, которое переводится как «хранитель», «держатель».

  • Генрих — древнегерманское имя, означающее «хозяин дома», «могущественный правитель».

  • Густав — скандинавское имя, означающее «советник правителя» или «опора».

  • Габриэль — западноевропейский вариант библейского имени Гавриил.

Женские имена на букву Г

Женские имена на букву «Г» сочетают в себе мягкость, благородство и внутреннюю стойкость. Среди них легко найти как хорошо знакомые с детства имена, так и изысканные редкие варианты.

Популярные и традиционные имена:

  • Галина — древнегреческое имя, которое переводится как «покой», «тишина», «безветренная гладь моря».

  • Анна — одно из самых распространённых имён в мире, происходит из древнееврейского языка и означает «благодать», «милость».

  • Гелена (Елена) — греческое имя, которое переводится как «солнечный свет», «сияние» или «факел».

Редкие, старинные и современные имена:

  • Горпина — древнеукраинская народная форма латинского имени Агрипина.

  • Глафира — греческое имя, означающее «изящная», «стройная», «утончённая».

  • Габриэлла — женская форма библейского имени Гавриил, означающего «Божья сила».

  • Глория — латинское имя, которое дословно переводится как «слава».

  • Грета — европейское сокращение от имени Маргарита, означает «жемчужина».

  • Герда — скандинавское имя, означающее «защитница», «ограждённая».

  • Гизелла — древнегерманское имя, которое переводится как «стрела» или «обещание».

  • Гаяне — армянское имя, означающее «земная».

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie