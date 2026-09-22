Красивые, но опасные для дома: какие 7 растений эксперты не советуют держать в комнате

Кротон / © pixabay.com

Реклама

Комнатные растения придают уют и украшают интерьер, однако далеко не все они подходят для долговременной жизни в квартире. Некоторые растения в вазонах требуют условий, которые почти невозможно воспроизвести в обычном помещении, другие могут вызывать аллергию или привлекать вредителей.

Об этом пишет популярный американский лайфстайл-сайт о доме, кулинарии, садоводстве и рукоделии MarthaStewart.com.

Реклама

Эксперты по садоводству и ботанике поделились списком из 7 популярных растений, от выращивания которых лучше отказаться.

Реклама

1. Кротон

Несмотря на яркие и красочные листья, кротоны создают больше проблем, чем радости. Они нуждаются в постоянном высоком уровне освещения и высокой влажности. Из-за сухого комнатного воздуха растение быстро поражается паутинным клещом, а от малейшей засухи начинает сбрасывать нижние листья. Эксперты советуют держать их летом на улице, а не мучить в комнате.

2. Большинство видов пальм

Хотя пальмы ассоциируются с тропическим уютом, в квартире они часто становятся «магнитом» для вредителей — паутинного клеща и щитовки. Большинству пальм требуется яркий свет и очень высокая влажность, которые трудно поддерживать в жилых помещениях.

3. Фикус лировидный (Fiddle Leaf Fig)

Несмотря на огромную популярность в соцсетях, это одно из самых сложных растений для новичков. Фикусы крайне чувствительны к любым изменениям: они не любят, когда их переставляют, требуют строгого графика полива и идеально подобранного освещения — иначе просто сбрасывают листья.

4. Стрелиция («Райская птица»)

Это тропическое растение нуждается в огромном пространстве и ярком солнце. В обычной квартире ему обычно тесновато, и, по словам специалистов, даже если стрелиция выживет в помещении, цвести она вероятнее всего не будет.

Реклама

5. Некоторые виды папоротников

Некоторые сорта папоротников (например, щитник или атириум) выделяют в воздух большое количество спор, что может ухудшить качество воздуха в комнате и спровоцировать приступ аллергии. Если вы любите папоротники, лучше выбирать стерильные виды — например, «гнездовой» папоротник (асплениум) или «заячью лапку».

6. Хищные растения умеренного климата

Венерина мухоловка и североамериканские сарацении привлекают своей необычностью, но жить в комнате они не адаптированы. В природе им нужна влажная болотистая среда и обязательный холодный период покоя зимой. Без зимовки (например, в холодильнике) они быстро гибнут.

7. Подарочные вазоны (хризантемы, мини-розы, гортензии, азалии)

Цветущие растения в горшках, которые часто покупают в подарок, предназначены только для временного пребывания в доме. Для долговременной жизни им обязательно нужен период покоя на свежем воздухе зимой, поэтому после цветения их следует высаживать в открытый грунт, а не оставлять на подоконнике.

Напомним, в начале осени розы все еще могут радовать пышным цветением, однако дождливая погода создает благоприятные условия для распространения опасной грибковой болезни. Чтобы защитить кусты, садоводам советуют регулярно убирать одну привычную вещь — опавшие листья.

Реклама

Новости партнеров