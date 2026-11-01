Красивые, но забытые женские имена: как украинская элита XX века называла своих дочерей

Подборка красивых имен ХХ века / © Фото из открытых источников

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Украинская городская культура и интеллигенция начала XX века — это среда, в которой жили семьи Косачей, Драгомановых, Старицких, Лысенко и других выдающихся деятелей.

Эти имена звучали в литературных салонах Киева, Львова, Харькова и Полтавы, а сегодня у них есть все шансы обрести новую жизнь.

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Благородные и забытые женские имена XX века

1. Ариадна (Ада)

Имя греческого происхождения, означающее «святейшая» или «непорочная». Оно было чрезвычайно популярно в семьях украинской творческой элиты начала ХХ века. В частности, таким именем звали дочь выдающегося украинского писателя и общественного деятеля Михаила Старицкого. Звучит благородно, изысканно и в то же время современно.

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2. Орыся (Орышка / Орина)

Литературная форма имени Ирина, которая приобрела самостоятельное изящное звучание именно в украинской городской и дворянской среде. Означает «мирянка» или «спокойная». Имя обладает особой мелодичностью и мягкостью, придавая своей обладательнице особый шарм.

3. Леокадия (Лёля)

Редкое аристократическое имя с древнегреческими корнями, которое переводится как «светлая», «белая» или «сияющая». В начале XX века это имя часто встречалось среди городской интеллигенции Западной Украины и Подолья. Сокращённая форма «Лёля» придаёт ему особую домашнюю нежность.

4. Мелания (Мелашка / Меля)

Имя означает «темная» или «черноволосая», однако в украинской культурной традиции оно всегда ассоциировалось с женственностью, торжественностью и благополучием. Популярное среди зажиточных семей и мещанства ХХ века, оно имеет прекрасные уменьшительно-ласкательные формы — Меля, Мелашка, Маланка.

5. Зиновия (Зеновия / Зенка)

Древнее имя греческого происхождения, которое переводится как «жизнь, дарованная Зевсом» или «угодная богам». Оно было чрезвычайно распространено в среде львовской и тернопольской интеллигенции ХХ века. Женщины с этим именем обладают сильным характером, уравновешенностью и высоким интеллектом.

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6. Соломия (Соля)

Хотя сегодня это имя постепенно возвращается в обиход, в ХХ веке оно было символом особого аристократизма благодаря выдающейся оперной певице Соломии Крушельницкой. Означает «мирная», «спокойная» и олицетворяет внутреннюю силу и гармонию.

7. Юстина (Устина)

Имя латинского происхождения, которое переводится как «справедливая». Оно было очень популярно среди украинских писателей и деятелей культуры, ведь в нём отражены глубокие классические традиции и звучат нотки чести и достоинства.

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