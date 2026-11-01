ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
Количество просмотров
145
Время на прочтение
2 мин

Красивые, но забытые женские имена: как украинская элита XX века называла своих дочерей

Подборка красивых, редких и изысканных девичьих имен, которыми украинская интеллигенция и шляхта называли своих детей в XX веке. Значение имен и их история.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Подборка красивых имен ХХ века

Подборка красивых имен ХХ века / © Фото из открытых источников

Украинская городская культура и интеллигенция начала XX века — это среда, в которой жили семьи Косачей, Драгомановых, Старицких, Лысенко и других выдающихся деятелей.

Эти имена звучали в литературных салонах Киева, Львова, Харькова и Полтавы, а сегодня у них есть все шансы обрести новую жизнь.

Благородные и забытые женские имена XX века

1. Ариадна (Ада)

Имя греческого происхождения, означающее «святейшая» или «непорочная». Оно было чрезвычайно популярно в семьях украинской творческой элиты начала ХХ века. В частности, таким именем звали дочь выдающегося украинского писателя и общественного деятеля Михаила Старицкого. Звучит благородно, изысканно и в то же время современно.

2. Орыся (Орышка / Орина)

Литературная форма имени Ирина, которая приобрела самостоятельное изящное звучание именно в украинской городской и дворянской среде. Означает «мирянка» или «спокойная». Имя обладает особой мелодичностью и мягкостью, придавая своей обладательнице особый шарм.

3. Леокадия (Лёля)

Редкое аристократическое имя с древнегреческими корнями, которое переводится как «светлая», «белая» или «сияющая». В начале XX века это имя часто встречалось среди городской интеллигенции Западной Украины и Подолья. Сокращённая форма «Лёля» придаёт ему особую домашнюю нежность.

4. Мелания (Мелашка / Меля)

Имя означает «темная» или «черноволосая», однако в украинской культурной традиции оно всегда ассоциировалось с женственностью, торжественностью и благополучием. Популярное среди зажиточных семей и мещанства ХХ века, оно имеет прекрасные уменьшительно-ласкательные формы — Меля, Мелашка, Маланка.

5. Зиновия (Зеновия / Зенка)

Древнее имя греческого происхождения, которое переводится как «жизнь, дарованная Зевсом» или «угодная богам». Оно было чрезвычайно распространено в среде львовской и тернопольской интеллигенции ХХ века. Женщины с этим именем обладают сильным характером, уравновешенностью и высоким интеллектом.

6. Соломия (Соля)

Хотя сегодня это имя постепенно возвращается в обиход, в ХХ веке оно было символом особого аристократизма благодаря выдающейся оперной певице Соломии Крушельницкой. Означает «мирная», «спокойная» и олицетворяет внутреннюю силу и гармонию.

7. Юстина (Устина)

Имя латинского происхождения, которое переводится как «справедливая». Оно было очень популярно среди украинских писателей и деятелей культуры, ведь в нём отражены глубокие классические традиции и звучат нотки чести и достоинства.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie