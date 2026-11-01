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Красивые, но забытые женские имена: как украинская элита XX века называла своих дочерей
Подборка красивых, редких и изысканных девичьих имен, которыми украинская интеллигенция и шляхта называли своих детей в XX веке. Значение имен и их история.
Украинская городская культура и интеллигенция начала XX века — это среда, в которой жили семьи Косачей, Драгомановых, Старицких, Лысенко и других выдающихся деятелей.
Эти имена звучали в литературных салонах Киева, Львова, Харькова и Полтавы, а сегодня у них есть все шансы обрести новую жизнь.
Благородные и забытые женские имена XX века
1. Ариадна (Ада)
Имя греческого происхождения, означающее «святейшая» или «непорочная». Оно было чрезвычайно популярно в семьях украинской творческой элиты начала ХХ века. В частности, таким именем звали дочь выдающегося украинского писателя и общественного деятеля Михаила Старицкого. Звучит благородно, изысканно и в то же время современно.
2. Орыся (Орышка / Орина)
Литературная форма имени Ирина, которая приобрела самостоятельное изящное звучание именно в украинской городской и дворянской среде. Означает «мирянка» или «спокойная». Имя обладает особой мелодичностью и мягкостью, придавая своей обладательнице особый шарм.
3. Леокадия (Лёля)
Редкое аристократическое имя с древнегреческими корнями, которое переводится как «светлая», «белая» или «сияющая». В начале XX века это имя часто встречалось среди городской интеллигенции Западной Украины и Подолья. Сокращённая форма «Лёля» придаёт ему особую домашнюю нежность.
4. Мелания (Мелашка / Меля)
Имя означает «темная» или «черноволосая», однако в украинской культурной традиции оно всегда ассоциировалось с женственностью, торжественностью и благополучием. Популярное среди зажиточных семей и мещанства ХХ века, оно имеет прекрасные уменьшительно-ласкательные формы — Меля, Мелашка, Маланка.
5. Зиновия (Зеновия / Зенка)
Древнее имя греческого происхождения, которое переводится как «жизнь, дарованная Зевсом» или «угодная богам». Оно было чрезвычайно распространено в среде львовской и тернопольской интеллигенции ХХ века. Женщины с этим именем обладают сильным характером, уравновешенностью и высоким интеллектом.
6. Соломия (Соля)
Хотя сегодня это имя постепенно возвращается в обиход, в ХХ веке оно было символом особого аристократизма благодаря выдающейся оперной певице Соломии Крушельницкой. Означает «мирная», «спокойная» и олицетворяет внутреннюю силу и гармонию.
7. Юстина (Устина)
Имя латинского происхождения, которое переводится как «справедливая». Оно было очень популярно среди украинских писателей и деятелей культуры, ведь в нём отражены глубокие классические традиции и звучат нотки чести и достоинства.