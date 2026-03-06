Красивый весенний цветок может отравить собак и котов: ветеринар предупредил об опасности

Собака / © iStock

Реклама

С приходом весны на улицах и в садах начинают массово цвести сезонные растения. Однако вместе с первыми цветами появляется и потенциальная опасность для домашних животных — некоторые из них могут быть токсичными для собак и кошек.

Об этом сообщило издание Express.

Ветеринарный хирург и директор по защите животных Дэйв Мартин предупредил об особой угрозе представляют нарциссы — один из самых распространенных весенних цветов.

Реклама

Специалист объясняет, что все части этого растения содержат токсичные вещества. Если животное съест цветок или луковицу, это может вызвать серьезное отравление. Наибольшая концентрация токсинов содержится именно в луковицах, поэтому особенно внимательными стоит быть владельцам собак, которые любят копать землю.

Ветеринар также предостерегает, что даже вода в вазе с нарциссами может быть опасной. Если домашний любимец выпьет ее, это способно вызвать ухудшение самочувствия.

Кроме нарциссов, опасность для собак и кошек могут представлять и другие распространенные весенние растения. Среди них — тюльпаны, подснежники, лютики и колокольчики. После их проглатывания у животных могут появиться симптомы отравления: рвота, диарея или необычная вялость.

Весна также приносит другие риски для здоровья домашних животных. Из-за теплых и влажных условий активнее размножаются блохи, а в траве и лесистых местностях чаще встречаются клещи. После прогулок ветеринары советуют внимательно осматривать шерсть животного, особенно на голове, шее и возле ушей.

Реклама

Кроме того, в этот период возрастает количество улиток и слизней. Они могут переносить легочных червей — опасных паразитов, которые способны вызывать тяжелые заболевания у собак.

Еще одна проблема весны — повышенный уровень пыльцы. Как и люди, домашние животные иногда страдают сезонной аллергией. У них могут появляться чихание, слезотечение, насморк или сильный зуд кожи.

Ветеринары советуют после прогулок вытирать лапы и шерсть животного, чтобы уменьшить контакт с пыльцой. Если же симптомы не исчезают, стоит обратиться к специалисту.

Специалисты отмечают: если любимец мог проглотить токсичное растение или у него появились признаки отравления — в частности рвота, сильное слюнотечение, тремор или судороги — необходимо немедленно обратиться в ветеринарную клинику.

Реклама

Напомним, ранее ветеринарный врач предостерег владельцев собак от популярной практики кормления сырым мясом, отметив потенциальные риски для здоровья животных и людей.