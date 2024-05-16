Краска будет держаться до 3 месяцев: как надолго сохранить цвет волос после домашнего окрашивания

Да, в первые дни после домашнего окрашивания, волосы выглядят роскошно, словно после салона. А уже через неделю начинают вымываться корни, локоны тускнеют и теряют свой блеск. Профессионалы рекомендуют в таком случае просто обратить внимание на уход за своими волосами после окрашивания. Чтобы локоны выглядели роскошно в течение 2-3 месяцев, нужно соблюдать несколько простых рекомендаций. Рассказываем, как правильно ухаживать за волосами, чтобы краска не вымывалась в течение длительного времени.

Как надолго сохранить цвет волос после домашнего окрашивания

Не следует мыть голову в тот день, когда вы собираетесь окрашивать волосы. Тогда пигмент лучше впитается и будет держаться гораздо дольше.

После окрашивания также не следует мыть голову, нужно подождать 48 часов. Это время нужно для того, чтобы краситель хорошо впитался.

Следует воздерживаться от различных масок и бальзамов в течение недели, поскольку после их использования краска смывается гораздо быстрее. Это не касается кондиционеров, бальзамов и масок, предназначенных для ухода за крашеными волосами.

Желательно, чтобы средства по уходу за волосами были той же марки, что и краска. Поскольку их ингредиенты адаптированы друг под друга, смогут надолго сохранить пигмент краски.

Если у вас нет средств по уходу за крашеными волосами, то самое время их приобрести. Они более бережны к пигменту, не будут вымывать его в течение 2-3 месяцев.

Если вы пользуетесь феном, стайлерами для укладки волос, тогда обязательно должна быть термозащита, которая убережет яркий цвет окрашенных локонов от высоких температур электроприборов.

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