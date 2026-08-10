Красный нос с сосудистой сеткой — это не про алкоголь: что такое розацеа и когда оно возникает

Розацеа / Фото: clevelandclinic.org

Реклама

Красный нос с мелкими сосудами не является доказательством того, что человек злоупотребляет алкоголем. Покраснение может возникать по разным причинам, а алкоголь — один из факторов, способных усиливать проявления отдельных кожных состояний.

О распространенном мифе и возможной связи такого симптома с розацеа пишет Egészség Kalauz. Издание объясняет, что видимые красные сосуды могут быть связаны с расширением капилляров.

Реклама

Когда красный нос может быть симптомом розацеа

Розацеа — хроническое состояние кожи, преимущественно поражающее лицо. По данным NHS, оно может проявляться покраснением, которое сначала возникает и затем проходит, а впоследствии становится более продолжительным, а также мелкими видимыми сосудами. Покраснение возможно не только на носу, но и на щеках, лбу, подбородке, шее и груди.

Реклама

Такое состояние нельзя установить по одному симптому или фотографии. Розовые угри или розацеа могут напоминать другие кожные проблемы, поэтому окончательную причину покраснения должен определять врач.

Эксперты отмечают, что точная причина розацеа на данный момент не установлена. Следовательно, видимая сосудистая сетка сама по себе не дает оснований ни диагностировать это состояние, ни делать выводы об употреблении алкоголя.

Алкоголь – только один из возможных триггеров

По данным NHS, симптомы розацеа могут усиливать алкоголь, острая пища, горячие напитки, солнечный свет, высокая или низкая температура, физическая нагрузка и стресс.

Поэтому реакция на красноту носа должна быть осторожной: не стоит диагностировать человека по внешности или использовать «винный нос» как оскорбительный ярлык. Если покраснение повторяется, становится постоянным или сопровождается другими симптомами, следует обратиться к врачу.

Реклама

Немедленная медицинская оценка нужна, если вместе с симптомами розацеа появились боли в глазу, затуманивание зрения, светобоязнь, покраснение глаза или ощущение песка в нем. Такие признаки врачи называют поводом для срочного обращения за помощью.

Новости партнеров