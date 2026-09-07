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Красота против практичности: 11 ошибок в оформлении интерьера, которые вытягивают деньги и портят нервы
Интерьерная стилистка поделилась собственным опытом неудачных решений в дизайне, делающих жизнь дома некомфортной, и предложила их практические альтернативы.
В погоне за идеальным интерьером, который будет выглядеть как на картинке из журнала, мы часто забываем о бытовой практичности.
Стилистка интерьеров в своей колонке для издания Daily Mail призналась в собственных дизайнерских промахах — от неудачного выбора цвета дивана до проблем с меблировкой — и рассказала, как их исправить без потери эстетики.
1. Белый или слишком светлый диван в жилой комнате
Светлая мебель делает комнату визуально большей и роскошной. Однако если у вас есть дети, домашние животные или привычка ужинать перед телевизором, поддержание его чистоты превращается в постоянное испытание.
Альтернатива: Выбирайте съемные чехлы, которые можно стирать или износостойкую ткань средне-нейтральных оттенков. Вы сохраните чувство светлого пространства, но избавитесь от паники от случайно пролитого вина.
2. Сплошные открытые полки
Такие полки создают ощущение воздушности, но в то же время становятся идеальным местом для накопления пыли, жира и визуального хаоса.
Альтернатива: Оставьте открытыми несколько полок для красивого декора, а остальные вещи спрячьте за закрытыми фасадами шкафов.
3. Слишком маленький ковер в гостиной
Ковер, которому не хватает хотя бы нескольких сантиметров, делает даже дорогостоящий ремонт незавершенным, а его края будут постоянно цепляться за ножки мебели.
Альтернатива: Покупайте самый большой ковер, который позволяет ваш бюджет. На нем должны стоять как минимум передние ножки дивана и кресел.
4. Огромный кухонный остров
Большой остров является трендом, но если вам приходится проходить мимо него боком или постоянно биться о углы, он лишь загромождает пространство.
Альтернатива: Точно измерьте проходы перед покупкой. Вместо громоздкого острова лучше установить полуостров или мобильный остров на колесиках.
5. Игнорирование расположения розеток
Если не запланировать электричество заранее, комнату быстро заполнят хаотические удлинители и провода.
Альтернатива: На этапе планирования расстановки мебели, учтите размещение всех торшеров, зарядных устройств и техники, чтобы розетки оставались в свободной доступности.
6. Слишком короткие шторы
Шторы, которые чуть не достают до пола, визуально уменьшают высоту потолка и делают окно куцым.
Альтернатива: Вешайте карниз поближе к потолку, а длину полотна рассчитывайте так, чтобы оно касалось пола или слегка ложилось на него.
7. Покупка мебели без замеров помещения и дверей
Нередки случаи, когда купленный стол или кровать просто не пролезают в дверной проем или лестничный пролет.
Альтернатива: Измеряйте не только комнату, но все двери и проходы. Наклейте малярную ленту на пол по габаритам будущей мебели, чтобы реально оценить свободную площадь.
8. Сложное в уходе напольное покрытие
Глубокие швы между плиткой, текстурные поверхности или необработанное дерево в зонах с высокой проходимостью превращают уборку в наказание.
Альтернатива: Для прихожей и кухни выбирайте исключительно износостойкие и легкие в уходе материалы, оставив деликатное покрытие для спальни.
9. Ванная комната без систем хранения
Картинки с минималистичными ванными комнатами выглядят прекрасно, пока там не появляются бутылки с шампунями и полотенца.
Альтернатива: Сразу интегрируйте тумбы под раковину, встроенные ниши и высокие шкафы, чтобы скрыть бытовые вещи.
10. Нежные материалы в зонах с высокой нагрузкой
Шелковые ковры или нежные покрытия в прихожей быстро теряют вид из-за грязи и постоянной ходьбы.
Альтернатива: Подбирайте материалы в соответствии с погрузкой на комнату. К примеру, ковры из смеси шерсти и шелка сохраняют изысканный вид, но служат значительно дольше.
11. Отдельно стоящая ванна в слишком маленькой комнате
Отдельно стоящая ванна нуждается в пространстве. Если она зажата между стеной и унитазом, помещение покажется тесным, а убирать труднодоступные щели станет крайне сложно.
Альтернатива: Если площадь ограничена, лучше выбрать качественную встроенную ванную, а эстетический акцент сделать на стильной сантехнике или украшении стен.
Напомним, эксперты по интерьеру назвали 15 недорогих способов сделать дом более дорогим с виду. Более того, это может повысить его стоимость при продаже.