Красота против практичности: 11 ошибок в оформлении интерьера, которые вытягивают деньги и портят нервы

Уютный интерьер / © dailymail.co.uk

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В погоне за идеальным интерьером, который будет выглядеть как на картинке из журнала, мы часто забываем о бытовой практичности.

Стилистка интерьеров в своей колонке для издания Daily Mail призналась в собственных дизайнерских промахах — от неудачного выбора цвета дивана до проблем с меблировкой — и рассказала, как их исправить без потери эстетики.

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1. Белый или слишком светлый диван в жилой комнате

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Светлая мебель делает комнату визуально большей и роскошной. Однако если у вас есть дети, домашние животные или привычка ужинать перед телевизором, поддержание его чистоты превращается в постоянное испытание.

Альтернатива: Выбирайте съемные чехлы, которые можно стирать или износостойкую ткань средне-нейтральных оттенков. Вы сохраните чувство светлого пространства, но избавитесь от паники от случайно пролитого вина.

2. Сплошные открытые полки

Такие полки создают ощущение воздушности, но в то же время становятся идеальным местом для накопления пыли, жира и визуального хаоса.

Альтернатива: Оставьте открытыми несколько полок для красивого декора, а остальные вещи спрячьте за закрытыми фасадами шкафов.

3. Слишком маленький ковер в гостиной

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Ковер, которому не хватает хотя бы нескольких сантиметров, делает даже дорогостоящий ремонт незавершенным, а его края будут постоянно цепляться за ножки мебели.

Альтернатива: Покупайте самый большой ковер, который позволяет ваш бюджет. На нем должны стоять как минимум передние ножки дивана и кресел.

4. Огромный кухонный остров

Большой остров является трендом, но если вам приходится проходить мимо него боком или постоянно биться о углы, он лишь загромождает пространство.

Альтернатива: Точно измерьте проходы перед покупкой. Вместо громоздкого острова лучше установить полуостров или мобильный остров на колесиках.

5. Игнорирование расположения розеток

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Если не запланировать электричество заранее, комнату быстро заполнят хаотические удлинители и провода.

Альтернатива: На этапе планирования расстановки мебели, учтите размещение всех торшеров, зарядных устройств и техники, чтобы розетки оставались в свободной доступности.

6. Слишком короткие шторы

Шторы, которые чуть не достают до пола, визуально уменьшают высоту потолка и делают окно куцым.

Альтернатива: Вешайте карниз поближе к потолку, а длину полотна рассчитывайте так, чтобы оно касалось пола или слегка ложилось на него.

7. Покупка мебели без замеров помещения и дверей

Нередки случаи, когда купленный стол или кровать просто не пролезают в дверной проем или лестничный пролет.

Альтернатива: Измеряйте не только комнату, но все двери и проходы. Наклейте малярную ленту на пол по габаритам будущей мебели, чтобы реально оценить свободную площадь.

8. Сложное в уходе напольное покрытие

Глубокие швы между плиткой, текстурные поверхности или необработанное дерево в зонах с высокой проходимостью превращают уборку в наказание.

Альтернатива: Для прихожей и кухни выбирайте исключительно износостойкие и легкие в уходе материалы, оставив деликатное покрытие для спальни.

9. Ванная комната без систем хранения

Картинки с минималистичными ванными комнатами выглядят прекрасно, пока там не появляются бутылки с шампунями и полотенца.

Альтернатива: Сразу интегрируйте тумбы под раковину, встроенные ниши и высокие шкафы, чтобы скрыть бытовые вещи.

10. Нежные материалы в зонах с высокой нагрузкой

Шелковые ковры или нежные покрытия в прихожей быстро теряют вид из-за грязи и постоянной ходьбы.

Альтернатива: Подбирайте материалы в соответствии с погрузкой на комнату. К примеру, ковры из смеси шерсти и шелка сохраняют изысканный вид, но служат значительно дольше.

11. Отдельно стоящая ванна в слишком маленькой комнате

Отдельно стоящая ванна нуждается в пространстве. Если она зажата между стеной и унитазом, помещение покажется тесным, а убирать труднодоступные щели станет крайне сложно.

Альтернатива: Если площадь ограничена, лучше выбрать качественную встроенную ванную, а эстетический акцент сделать на стильной сантехнике или украшении стен.

Напомним, эксперты по интерьеру назвали 15 недорогих способов сделать дом более дорогим с виду. Более того, это может повысить его стоимость при продаже.

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