Крем-сыр не покупаю, готовлю его в домашних условиях: понадобится только один ингредиент

Крем-сыр

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Мечтаете о нежном, сливочном крем-сыре к завтраку, но не хотите тратить лишние средства.

Для приготовления крем-сыра понадобится кефир. Лучше брать кефир более высокой жирности, ведь это напрямую повлияет на вкус и кремовость готового сыра. Чем жирнее кефир, тем более нежным и насыщенным будет крем-сыр.

Потребуется также марля или тонкая хлопчатобумажная ткань (для процеживания), мелкое сито (или дуршлаг), миска для сбора сыворотки.

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Как приготовить крем-сыр

Возьмите кефирную упаковку и отправьте ее прямо в морозильную камеру. Оставьте кефир там до полного замерзания. Этот этап является ключевым, поскольку именно замораживание позволяет отделить сыворотку от молочных белков, формирующих основание крем-сыра.

Когда кефир полностью замерзнет и превратится в жесткий брикет, осторожно извлеките его из упаковки. Возьмите глубокую миску и установите на нее сито. Сито необходимо застелить марлей или тонкой тканью, сложенной в несколько слоев. Это создаст фильтр, через который будет стекать излишняя жидкость.

Замороженный кефирный брикет выложите непосредственно на подготовленную марлю в сите. Сверху можно накрыть еще одним слоем марли во избежание попадания посторонних частиц. Поставьте всю эту конструкцию в холодильник. Процесс размораживания будет длиться от 4 до 6 часов, в зависимости от температуры в холодильнике и начального размера брикета. Все это время сыворотка будет медленно стекать в миску, оставляя в марле густую массу.

Когда кефир полностью растает и превратится в мягкую, густую массу, осторожно соберите его в марлю. Скрутите марлю и аккуратно, но тщательно отожмите лишнюю сыворотку. Чем лучше вы отожмете, тем густее и плотнее получится ваш крем-сыр.

Получившуюся сыворотку не выбрасывайте. Это ценный продукт, который можно успешно использовать для приготовления блинчиков, оладий, теста для пирожков или в качестве основы полезных напитков.

Готовый, хорошо отжатый крем-сыр снимите с марли и переложите в любую удобную емкость — контейнер, баночку или небольшую миску. По желанию добавьте в сырую щепотку соли, свежую рубленую зелень (укроп, петрушку), любимые специи (например, сухой чеснок или прованские травы). Если вы любите сладкий вариант, можно добавить немного меда или фруктового пюре.

Как работает заморозка? Этот метод основан на том, что при замораживании вода, содержащаяся в кефире, кристаллизуется. После размораживания, эти кристаллы воды отделяются от более плотной молочной сыворотки и белков, которые остаются в виде густой, кремообразной массы. Чем выше кефирная жирность, тем больше жиров останется в сыре, что сделает его еще более нежным и насыщенным.