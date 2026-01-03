- Дата публикации
Крещенский Святвечер: древние традиции, интересные обряды и четыре вещи, которые категорически запрещено делать
5 января празднуется Подвечерие Богоявления, которое готовит украинцев к главному празднику — Крещения.
В народе этот день называют Крещенским Святвечером или Голодной кутьей, ведь традиции и обряды этого вечера тесно связаны с подготовкой к Крещению.
Почему празднуют Крещенский Святвечер
Поскольку Крещенский Святвечер празднуется накануне Крещения (Иордана), в этот день вспоминают события Богоявления, описанные в церковных книгах. Второй Святвечер был временем подготовки к главному празднику, а в некоторых регионах — последним днем колядования и щедрования. Как и другие праздники рождественского цикла, К вечеру Богоявление отмечалось торжественными обычаями и обязательными традициями.
Традиции Крещенского Святвечера
Многие обряды этого дня восходят к традициям Рождественского Святвечера, однако некоторые связаны непосредственно с Крещением.
Уборка дома
Считалось, что празднование в неубранном доме отпугивает счастье и благополучие. В день К вечеру Богоявления все домашние дела старались завершить до наступления темноты, ведь на Крещение работа по дому запрещена.
Освящение воды
В церквях освящают воду, которая, по верованиям, не менее целебна, чем в день праздника. Родных, углы дома и двор кропили святой водой, а посуду для освящения украшали сухими цветами — базиликом или бессмертником, служившим оберегом от зла. На Подолье даже выпекали три пирога, которые младший член семьи кусал во время освящения дома.
Пост и обрядовый ужин
Во время Подвечерья Богоявления соблюдают строгий пост. На праздничный стол готовят песни — рыбу, гречневые блины, вареники с капустой, кутью и узвар. Ужин начинали с кутьи, а затем угощали кур для лучшей плодовитости.
Рисование крестов
На Подолье и Полесье на окнах, дверях и стенах рисовали кресты мелом или тестом со священной водой, чтобы оберегать дом от злых сил.
Щедрование
На Галиции ходили щедровать, принося ветки орешника как оберег. Хозяин высыпал щедревникам овес на хороший урожай.
Что категорически нельзя делать в Крещенский Святвечер
Устраивать ссоры, думать о ком плохо или драться — этот день должен быть спокойным, чтобы весь год был удачным.
Делать тяжелую домашнюю работу — это считается неуважением к празднику.
Освящать воду с плохими мыслями — жидкость потеряет целебные свойства.
Громко звать кур — по поверьям, это может навредить домашней птице.