- Дата публикации
-
- Категория
- Разное
- Количество просмотров
- 503
- Время на прочтение
- 1 мин
Женщину судят за кормление соседского кота: что ей грозит
Кот Лео выбрал новую хозяйку — и больше не вернулся домой.
В Цюрихе 68-летняя женщина предстала перед судом из-за того, что систематически подкармливала кота своих соседей.
Об этом пишет SWI.
На первый взгляд безвредное отношение к животному может обернуться для нее серьезными штрафами — до 4400 швейцарских франков.
По данным прокуратуры, в течение десяти месяцев пенсионерка неоднократно кормила кота по имени Лео, жившего в том же доме, и даже пускала его в свою квартиру.
Впоследствии она установила для него отдельные кошачьи дверцы, чтобы тот мог беспрепятственно входить в ее жилище в любое время. В результате кот отказался возвращаться к своим законным хозяевам.
Прокуратура обвиняет женщину в «незаконном присвоении» и требует назначить ей условный штраф в размере 3600 франков, а также дополнительный штраф в 800 франков.
В Швейцарии, как отмечают юристы, случаи, когда кошку подкармливают регулярно, могут иметь правовые последствия. При этом разовое угощение чужого кота — действие, которое не подлежит наказанию.
Напомним, в Великобритании отважная кошка стала настоящей звездой железнодорожных приключений. Двухлетняя путешественница преодолела более 27 км поездом, путешествуя от Уэйбриджа до лондонского вокзала Ватерлоо без своего хозяина. И теперь ее история получила невероятное продолжение — Юго-Западная железная дорога вручила Тилли собственную смарт-карту Cat2Go, что гарантирует ей бесплатный проезд на поездах на всю жизнь.