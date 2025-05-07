Женщину судят за кормление соседского кота: что ей грозит

В Цюрихе женщине грозит штраф за дружбу с соседским любимцем / © Pixabay

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В Цюрихе 68-летняя женщина предстала перед судом из-за того, что систематически подкармливала кота своих соседей.

Об этом пишет SWI.

На первый взгляд безвредное отношение к животному может обернуться для нее серьезными штрафами — до 4400 швейцарских франков.

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По данным прокуратуры, в течение десяти месяцев пенсионерка неоднократно кормила кота по имени Лео, жившего в том же доме, и даже пускала его в свою квартиру.

Впоследствии она установила для него отдельные кошачьи дверцы, чтобы тот мог беспрепятственно входить в ее жилище в любое время. В результате кот отказался возвращаться к своим законным хозяевам.

Прокуратура обвиняет женщину в «незаконном присвоении» и требует назначить ей условный штраф в размере 3600 франков, а также дополнительный штраф в 800 франков.

В Швейцарии, как отмечают юристы, случаи, когда кошку подкармливают регулярно, могут иметь правовые последствия. При этом разовое угощение чужого кота — действие, которое не подлежит наказанию.

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