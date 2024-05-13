Крот убежит в панике: хитрое изобретение прогонит непрошеного гостя — работает на 100%

Хотя кроты полезны животные, они могут нанести вред приусадебному участку и огороду. В процессе поиска насекомых и личинок под землей, эти маленькие зверьки повреждают корни культур. Поэтому каждому садоводу и огороднику нужно знать, как быстро избавиться от кротов.

Простое, но достаточно эффективное средство, поможет вам навсегда отпугнуть от участка кротов. Для того чтобы его изготовить, вам понадобится обычная жестянка на 0,5 л.

Если у вас большой приусадебный участок, лучше сразу взять несколько банок. Тогда у вас будет достаточно материала, чтобы создать отпугиватели.

С помощью обычного маркера нарисуйте на каждой жестяной букве букву "П" так, чтобы одна из ее "ножек" была немного короче другой. При этом от краев банки нужно оставить отступление хотя бы 3-4 см. Используя острый нож разрежьте емкость вдоль нарисованной буквы. Это достаточно простой процесс, ведь жестянка должна легко резаться.

Вырезанные полоски теперь нужно загнуть, а затем слегка изогнуть. Должен образоваться эффект вращающегося пропеллера. Осталось просверлить в центре банки небольшое отверстие (диаметр 4-6 мм). Для этого можно использовать гвоздь.

Приступите к изготовлению штыря. Возьмите проволоку длиной 40-60 см. Если ее нет под рукой, сгодится спица от поломанного зонтика или старый электрод. Отступите от края 1-2 см, плотно оберните кусочек проволоки вокруг штыря, а затем зафиксируйте с помощью пассатижей. Отпугиватель готов!

Штырь вставьте в землю на глубину до 20 см, сверху наденьте банку. Жестянка будет крутиться благодаря ветру, соприкасаться с металлическим штырем и передавать ведрации вглубь земли. Если разместить на участке несколько таких отпугивателей, можно защититься от кротов. Их нервная система не выдержит шума и они покинут ваши огород и сад.

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