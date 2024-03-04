Кроты уйдут навсегда из вашего огорода: как быстро избавиться от вредителей

Настала горячая пора для огородных работ. И еще до высадки овощей нужно подготовить земельные участки и избавиться от вредителей. Например, от кротов, которые не только прерывают весь огород, но и уничтожают растения. Гуманнейшими способами борьбы с этими грызунами являются запахи, которых они очень боятся. Рассказываем, как быстро выгнать всех кротов из своего огорода.

Как быстро избавиться от кротов на огороде: действенные гуманные методы

Сыворотка. Это кисломолочный продукт, который остается после сбора сыра. Она продается в любом супермаркете, стоит копейки, поэтому с ее покупкой не будет никаких проблем. Влейте по стакану сыворотки в каждую нору, который оставил крот после себя. Такой запах испугает грызуна, и он мгновенно покинет ваш огород.

Это кисломолочный продукт, который остается после сбора сыра. Она продается в любом супермаркете, стоит копейки, поэтому с ее покупкой не будет никаких проблем. Влейте по стакану сыворотки в каждую нору, который оставил крот после себя. Такой запах испугает грызуна, и он мгновенно покинет ваш огород. Чеснок и лимон. Также можно измельчить головку чеснока и один лимон и засыпать понемногу в каждый холмик, который оставил крот после себя. Такое средство также заставит грызуна быстро покинуть ваш огород.

Также можно измельчить головку чеснока и один лимон и засыпать понемногу в каждый холмик, который оставил крот после себя. Такое средство также заставит грызуна быстро покинуть ваш огород. Цветы. Кроты не сносят запаха нарциссов, бархатцев и рябчика императорского. Такие растения достаточно токсичны для вредителей, поэтому они не будут подходить к земельному участку, если эти цветы будут на вашей клумбе. Также в борьбе с кротами будут действенными укроп, сельдерей, чеснок, лук и базилик, они также имеют интенсивный аромат, отпугивающий кротов. Если высадить эти растения по периметру участка, вы сможете оградить свой урожай от вредителей.

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