Семья ненавидела дочь: мать перед смертью призналась по настоящей причине — к чему здесь россияне / © pixabay.com

Реклама

Жительница Польши Доминика поделилась печальной историей своей семьи. Долгое время женщина не могла понять, почему бабушка так ненавидит свою дочь — ее маму.

Причину такого отношения старушка рассказала в последние минуты своей жизни — и даже здесь оказались виноваты русские. Историю приводит польское издание Оnet.

«Сколько себя помню, между моими бабушкой и мамой не было любви, только гнев. У моей мамы было два старших брата, мои дяди, и они тоже ее не любили. Я не могла понять, почему они к ней так относились», — вспоминает Доминика.

Реклама

Женщина говорит, что в семье ее любили гораздо меньше, чем других внуков — ее двоюродных братьев и сестер.

«Мне было так больно, когда бабушка и дедушка игнорировали меня, хвастая моих двоюродных братьев и сестер. Я получала посредственные подарки; я никогда не слышала от них ничего приятного… Я думала, что это потому, что я девушка, как моя мать. Кроме того, мой дедушка относился к бабушке пренебрежительно, и она это терпела. Но я не исследовала источник этой враждебности», — рассказала рассказчица.

В конце концов, Доминика и ее мать, Ивонна, переехали в нескольких сотнях километров от города ее бабушки и дедушки. Когда Доминика была младше, она пыталась понять поведение семьи своей матери. Однако никто не отвечал на этот вопрос. Похоже, и сама Ивона не знала, почему ее родители так ненавидят.

Семейная тайна

Когда матери Ивоны исполнилось 90 лет, она переехала в дом своего старшего сына. Она нуждалась в постоянном уходе, имела проблемы с памятью и нуждалась в помощи с простыми задачами.

Реклама

Последний визит к бабушке оказался поворотным моментом. Доминика никогда не ожидала, что наконец-то узнает корень всего зла, которое годами пронизывало эту семью.

«Моя бабушка была так больна, что ей приходилось носить подгузники. Мы с мамой приносили все необходимое, в частности, средства для купания, потому что мама купала ее и подстригала ногти… Я мыла ей волосы и намыливала ее тело влажной губкой. Внезапно бабушка начала плакать. Я замерла, подумав, что что-то случилось, что я причинила ей боль. Но она трезво посмотрела на меня и сказала: „Извини, дочка. Я всегда любила тебя, но не могла, не могла этого показать. Он меня изнасиловал“, — рассказывает Доминика.

Женщина объясняет, что бабушка перепутала внучку со своей дочерью. Теперь Доминике стало понятно, почему все так плохо относились к ее матери — она была ребенком изнасилования. Как оказалось, изнасиловал ее бабушку советский солдат — так же, как сейчас насилуют украинок на оккупированных территориях российские захватчики.

«Мне удалось спросить, кто это был? Бабушка только прошептала: „Тот проклятый солдат, тот пьяный подонок“. А потом она ничего не говорила, просто плакала, и я плакала вместе с ней. Впервые я обняла ее и поцеловала. Вот почему дедушка не уважал ее, и она это терпела. Она также была жертвой, родившей ребенка от изнасилования. Братья моей матери были достаточно взрослыми, чтобы понимать, что происходит в семье. Моя мать была не единственной жертвой; моей бабушке тоже пришлось пройти через ад… Я уже знала, что у нас течет кровь насильника, русского солдата — они действительно были размещены возле города после (Второй мировой — Ред.) войны», — подытожила Доминика.

Реклама

Ранее сообщалось о том, что в РФ украинка родила после изнасилования оккупантом и выбросила младенца.