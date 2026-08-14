Кровать будет пахнуть свежестью не только первую ночь: как правильно стирать подушки, одеяла и наматрасник

Как правильно стирать постель

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Простынь уже крутится в машинке, а рядом ждут объемное одеяло, подушки и наматрасник. Не забрасывайте их вместе по привычке: сначала проверьте ярлык каждого изделия, емкость барабана и способ, которым вы сможете полностью высушить. Именно эти три проверки определяют, безопасно ли стирать вещицу дома. Наполнители, защитные слои и пена ведут себя по-разному, поэтому универсальная программа для всей кровати — плохой ориентир.

Начните с ярлыка, а не с режима машинки

Ярлык имеет преимущество перед любыми общими советами. Он подскажет, разрешена ли машинная стирка, какую температуру и скорость отжима выбрать, а также можно ли использовать сушильную машину.

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Если производитель запрещает машинную стирку или рекомендует специальный уход, не пытайтесь компенсировать это «деликатным» режимом. Так же не стоит все равно обращаться с пухом, пером, синтетическим волокном, шерстью и пеной.

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Поместится ли одеяло в барабан

Одеяло или несколько подушек должны свободно двигаться во время цикла. Когда вещь заполняет барабан слишком плотно, вода и средство хуже проходят через наполнитель, а стирка может оказаться неполной.

Если большое одеяло не оставляет в барабане достаточно места, более безопасным решением будет прачечная самообслуживание с машиной соответствующего объема. Вжимать ее в домашнюю машинку не стоит.

Для изделия, которому разрешена машинная стирка, выбирайте приложение, указанное на ярлыке, и не превышайте рекомендуемое количество средства. Избыток моющего вещества сложнее выполоскать из объемной вещи.

Как стирать подушки разных типов

Подушки с пуховым, перьями или синтетическим наполнителем можно стирать в машинке только с разрешением на ярлыке. Если это предусмотрено инструкцией, загрузите две подушки одновременно — так барабан будет лучше сбалансирован.

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После цикла убедитесь, что в заполнителе не осталось средства. Если ярлык не запрещает, дополнительное полоскание помогает убрать его остатки; кондиционер используйте только с разрешения производителя, так как он может покрывать волокна и изменять их воздухопроницаемость.

Подушки из пены, в частности memory foam, не кладите в стиральную машину, если ярлык прямо этого не позволяет. Для них обычно подходят пылесос и точечная протирания влажной губкой с мягким мыльным раствором, но решающим остается способ ухода от производителя. Возвращать пенную подушку на кровать можно только после полного высыхания.

Одеяло и наматрасник нуждаются в разном уходе

Одеяло стирайте отдельно от обычного белья, если для него достаточно места. Программу, температуру и отжим выбирайте по ярлыку, а после цикла проверьте, не осталось ли моющее средство в складках и наполнителях.

Наматрасник снимают с матраса и стирают по собственной инструкции. Водонепроницаемый слой, стежка и внутренний наполнитель могут иметь ограничения, которых нет у обычного текстиля.

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Не путайте наматрасник с топером: это разные изделия с разными инструкциями. Толстый слой пены или другой объемный наполнитель очищайте только способом, разрешенным производителем, а отдельные пятна обрабатывайте локально.

Сушка — не менее важна сама стирка

Перед использованием или хранением подушки и одеяла полностью высушите. Влага внутри наполнителя дает затхлый запах и создает условия для плесени, а натуральные волокна могут портиться.

Сушите изделие на воздухе или в сушильной машине только по разрешению на ярлыке. Если сушите на воздухе, периодически переворачивайте и распределяйте наполнитель; Высокую температуру сушильной машины не используйте для деликатных волокон, если производитель ее не одобрил.

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