"Кровавая Луна": когда и где можно увидеть полное затмение

Кровавая Луна / © ТСН.ua

Готовьтесь к незабываемому зрелищу: 7 сентября и в ночь на 8 сентября на небосклоне появится «кровавая Луна». Во время полного лунного затмения спутник Земли приобретет уникальный темно-красный оттенок, превращая обычную ночь в особую.

Это длительное явление в небе смогут увидеть миллиарды людей по всему миру, но не всюду удастся проследить за явлением от начала до конца, рассказали в Washingon Post и Space.

Когда и где произойдет затмение

Лучшие условия для наблюдения за полной «кровавой Луной» будут у жителей Азии и Западной Австралии. Большинство фаз затмения увидят люди в восточной Австралии, Новой Зеландии, Африке и некоторых частях Ближнего Востока.

Америку называют единственным крупным регионом, полностью пропустившим второе полное затмение Луны за год.

Явление будет иметь несколько фаз, но «кровавым» спутник называют во время полного затемнения, когда тень Земли полностью окутает Луну. Это событие продлится 82 минуты — для украинцев оно наступит 7 сентября с 20:30 и продлится до 21:52 по киевскому времени.

Для большей части Европы полное затмение начнется уже на восходе Луны. Спутник поднимется над горизонтом уже кроваво-красным.

После пика затмения тенью Земли процесс пойдет в обратном направлении — Луна будет медленно становиться все ярче в течение двух часов.

По данным NASA, следующее лунное затмение произойдет в марте 2026 года — его смогут увидеть жители некоторых частей Азии, Австралии, островов Тихого океана и Америки.

Почему это затмение называют «кровавым»

Лунные затмения происходят, когда Земля оказывается перед своим спутником, закрывая собой Солнце. Когда Луна полностью заходит в тень нашей планеты, возникает полное затмение, которое также называют «кровавым».

Во время такого события солнечный свет, огибающий Землю, взаимодействует с атмосферой нашей планеты. Поскольку она легче рассеивает синие длины волн света, более красные смогут достичь лунной поверхности и осветить ее.

Цвет Луны зависит от атмосферы Земли — на ее окрас могут влиять облака, пылевые бури и другие стихийные бедствия. Чем больше частиц попадает в атмосферу, тем больше синего света там рассеивается.

Как наблюдать за «кровавой Луной»

В отличие от солнечных затмений, за лунными безопасно наблюдать невооруженным глазом. 7 сентября Луна будет постепенно менять цвет от серебристого до насыщенного красного в зависимости от того, как его будет закрывать тень Земли.

При этом облачность может снизить возможность наблюдения за явлением. Поскольку Луна во время события будет выглядеть более тусклой, чем обычно, чтобы увидеть ее нужно найти место с беспрепятственным видом на небо низко над горизонтом.

7 сентября Луна будет выглядеть темнее, чем во время других затемнений, поскольку в этот день спутник будет двигаться по центру тени Земли. Ожидается, что спутник будет приобретать ржаво-оранжевую или даже коричнево-черную окраску.

