Крышки на консервации больше не будут ржаветь: вот что нужно сделать

Как избежать ржавчины на крышках

Реклама

У многих хозяек одна и та же проблема повторяется каждый год: банки с консервацией стоят в погребе прекрасно, но крышки покрываются рыжими пятнами. Ржавчина может стать причиной порчи всей заготовки. К счастью, существует очень простой способ, надежно защищающий металл от коррозии. Он не нуждается в дорогих средствах и занимает всего несколько минут.

Как предотвратить появление ржавчины на крышках: простой секрет