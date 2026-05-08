Известный садоводческий эксперт Алан Титчмарш обратил внимание на проблему, о которой часто забывают владельцы садов: привычные кормушки для птиц могут стать одной из причин появления крыс весной, когда грызуны особенно активно размножаются и ищут пищу.

С приходом тепла садовые участки снова становятся центром жизни — люди больше времени проводят на улице, обустраивают клумбы, отдыхают во дворах. Но именно весна является периодом пиковой активности крыс и мышей. Они ищут безопасные места для гнездования и стабильные источники пищи, и частные сады часто идеально подходят для этого.

Проблема в том, что если грызуны закрепляются на участке, избавиться от них становится сложно, долго и дорого. Поэтому профилактика — ключевой момент в защите сада.

По словам Алана Титчмарша, даже полезная для природы привычка подкармливать птиц может иметь неприятный побочный эффект: остатки зерна и семян привлекают не только пернатых, но и крыс.

«Большинство садоводов, и я среди них, с удовольствием подкармливают птиц. Но стоит помнить: кормушки могут стать настоящим магнитом для крыс», — отмечает эксперт.

Впрочем, проблему можно легко контролировать без отказа от кормушек. Главный секрет — правильное расположение.

Титчмарш советует не устанавливать кормушки у стен, заборов или густых кустов, ведь там грызунам легко прятаться и быстро добираться до еды. Наилучшее же решение — открытое место.

«Идеальный вариант — разместить кормушку посреди газона. Крысы избегают открытых пространств и не любят перебегать по ним», — объясняет он.

Кроме защиты от грызунов такое расположение имеет еще один плюс: птицы остаются на открытом участке, и их значительно легче наблюдать.

Таким образом, простое смещение кормушки в центр сада помогает одновременно поддерживать птиц и оградить участок от нежелательных «соседей».

