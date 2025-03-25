Крыжовник и смородина будут давать урожай 30 лет: простой трюк, о котором мало кто знает

У каждого хозяина есть на своем огороде кусты крыжовника и смородины, ведь эти ягоды очень вкусные и полезные. Но не каждому удается продлить жизнь ягодным кустам хотя бы лет на 10. Впрочем, опытные садоводы, пишет ресурс "Сенсация", поделились секретом, как сделать так, чтобы смородина и крыжовник плодоносили в течение нескольких десятилетий.

Как правильно сажать кусты смородины и крыжовника, чтобы они плодоносили до 30 лет

Речь идет о должной глубине посадки этих ягодных кустов. Если кусты посажены на небольшую глубину, как утверждают садоводы, то они будут стареть гораздо быстрее. Саженец, погруженный в несколько сантиметров в землю, не будет образовывать новые побеги, поэтому куст быстро состарится и не будет давать урожая.

Все дело в том, что у смородины и крыжовника новые побеги растут не из корней, а из нижних частей старых стволов. А они могут разрастаться только тогда, когда часть ствола находится в земле.

Чтобы кусты смородины и крыжовника плодоносили в течение нескольких десятилетий, нужно просто посадить саженец на 10 сантиметров глубже корневой шейки. Таким образом, будут расти новые побеги, куст будет омолаживаться и давать стабильно высокий урожай в течение тридцати лет.

Но если куст был посажен раньше на неправильную глубину, то проблему можно легко решить. И не нужно будет возиться с пересадкой растения. Надо просто насыпать земли в центр куста, чтобы сформировалась небольшая кучка вокруг него.

В углубление обязательно нужно сажать не только крыжовник и смородину, такой метод посадки нужен для лимонника, винограда и роз. Дело в том, что эти растения чувствительны к холоду, наземная часть может вымерзнуть зимой. А остающиеся в земле части стеблей весной будут выпускать новые побеги.

Однако следует знать, что не все растения нужно углублять в землю. К таким относятся плодовые деревья – яблоня, груша, слива, абрикос, а также малина, ежевика, жимолость, боярышник и сирень.

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3 столовые ложки этой подкормки – петрушка сойдет за считанные дни и будет расти, как на дрожжах

2 столовые ложки на десять литров воды – и ягоды смородины будут размером с кулак.