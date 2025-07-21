Кто имеет право на льготный и бесплатный проезд поездами и электричками «Укрзализныци»

Льготы на проезд в «Укрзализныце»

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«Укрзализныця» предлагает ряду категорий граждан Украины возможность путешествовать со скидками или даже бесплатно. Важно помнить, что для получения льгот необходимо иметь документ, подтверждающий ваш статус (например, удостоверение участника боевых действий, справка об инвалидности и т.п.).

Имеющий льготы на льготный или бесплатный проезд поездами «Укрзализныци»

Дети до 6 лет: бесплатно (без предоставления отдельного места).

Дети от 6 до 14 лет со скидкой 25% от стоимости проезда.

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Скидка 50% (обычно действует с 1 октября по 15 мая) предоставляется: Лицам с инвалидностью (в том числе дети с инвалидностью) и сопровождающим их лицам (не более одного сопровождающего лица на инвалида I группы или ребенка с инвалидностью). Родителям погибших или пропавших без вести военнослужащих (без ограничения в датах). Студентам дневной формы обучения высших учебных заведений І-ІV уровней аккредитации и высших профессиональных училищ (льгота распространяется на вагоны 2-го и 3-го классов, действует как на внутренних, так и на международных железнодорожных рейсах).



Право на бесплатный проезд (или значительные скидки) на определенный период:

Некоторые категории граждан имеют право на бесплатный проезд один раз в определенный период (обычно раз в год или раз в два года), причем дорога компенсируется и обратно. Также для некоторых из этих категорий предусмотрена возможность воспользоваться 50% скидкой в период с октября по май.

Герои Советского Союза и/или награжденные Орденами Славы — 1 раз в год бесплатно в вагоне СВ.

Участники боевых действий — 1 раз в два года бесплатно (туда-обратно) или со скидкой 50% один раз в год (туда-обратно).

Жертвы нацистских преследований — 1 раз в два года бесплатно (туда-обратно).

Смешанные льготы (бесплатно раз в год/два года или 50% скидка с октября по середину мая):

Лица с инвалидностью в результате Второй мировой войны и их сопровождающие: Инвалиды ВОВ 1-2 группы — бесплатно 1 раз в год в купе, скидка 50% с 1 октября по 15 мая. Инвалиды ВОВ 3-й группы — бесплатно 1 раз в 2 года (туда-обратно) или со скидкой 50% один раз в год (туда-обратно), скидка 50% с 1 октября по 15 мая.

Участники боевых действий второй мировой войны.

Лица с инвалидностью в результате российско-украинской войны и их сопровождение.

Кто имеет право на бесплатный проезд в электричке

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В отличие от поездов дальнего сообщения в пригородном транспорте некоторые категории украинцев могут ездить бесплатно без каких-либо ограничений, при наличии соответствующего документа. К ним относятся:

Герои Украины.

Участники боевых действий.

Лица с инвалидностью.

Участники и партизаны второй мировой войны.

Родители пропавших или погибших военных.

Пострадавшие и ликвидаторы аварии на ЧАЭС

Сироты.

Дети из многодетных семей.

Пенсионеры по возрасту.

Ветераны полиции и пожарной службы.

Дети войны (бесплатный проезд по всем видам городского пассажирского транспорта, автомобильному транспорту общего пользования в сельской местности, железнодорожному и водному транспорту пригородного сообщения и автобусам пригородных маршрутов в пределах области).

Важные моменты:

Льготы могут не распространяться на вагоны класса люкс, поэтому перед покупкой билета следует уточнить, действует ли скидка на выбранный тип вагона.

Всегда имейте при себе документы, подтверждающие ваш льготный статус, поскольку без них вы не сможете воспользоваться скидкой.

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Министерство социальной политики Украины совместно с Укрзализныцей внедрило функцию приобретения льготных железнодорожных билетов для лиц с инвалидностью на сайте booking.uz.gov.ua. Для этого лицам с инвалидностью, детям с инвалидностью и их законным представителям необходимо зарегистрироваться в Централизованном банке данных проблем инвалидности (ЦБИ) через электронный кабинет по ссылке https://ek-cbi.msp.gov.ua/ и предоставить сканированные копии необходимых документов. В случае проблем с подтверждением статуса необходимо обратиться в орган социальной защиты населения для уточнения или актуализации данных.

Обратите внимание, что информация о льготах может изменяться, поэтому для получения наиболее актуальных данных рекомендуется обращаться к официальным источникам «Укрзализныци» или Министерству социальной политики Украины.