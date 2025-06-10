Кто имеет право на наследство без завещания в Украине

Наследие без завещания

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Смерть близкого человека всегда является тяжелым испытанием, а вопросы наследования часто прибавляют к горю еще и юридические сложности. В Украине, при отсутствии завещания, имущество умершего распределяется по закону, то есть по установленным очередям наследования. Понимание этих правил является ключевым для всех, кто может претендовать на наследство.

Что такое наследование без завещания

Человек ушел из жизни, но не покинул завещание — документ, где четко указано, кому и что должен перейти после его смерти. В таком случае в Украине действует принцип наследования по закону.

Это означает, что государство через свои законы определяет порядок, кому достанется имущество умершего. Главная цель такого подхода — обеспечить справедливое распределение всех ценностей среди ближайших родственников.

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Основные правила наследования без завещания

Когда человек уходит из жизни, не оставив завещания, его имущество наследуется по четким правилам, установленным законом. Эти правила помогают справедливо распределить наследие среди ближайших.

Главное правило состоит в том, что наследники получают имущество в строго определенном порядке — начиная с ближайших родственников . Это означает, что первое право на наследство получает ближайшая группа родственников, и только если их нет или они отказались от наследства, право переходит в следующую очередь.

Закон особенно заботится о тех, кто больше нуждается в поддержке. Даже без завещания, права несовершеннолетних детей и иждивенцев умершего на наследство защищены . Это гарантирует, что они не останутся без средств к существованию.

Если же у умершего нет наследников ни одной очереди, или все наследники отказались от принятия наследства, то имущество переходит в собственность государства. Это обеспечивает, что ни одно имущество не останется без собственника.

Наследование по закону: пять очередей наследников

Когда наследодатель не оставил завещания, наследование происходит по закону, согласно очередности, определенной Гражданским кодексом Украины (ГКУ), который определяет пять очередей наследников. Каждая получает право только в случае отсутствия или устранения предыдущей.

Вот как выглядят эти очереди:

Первая очередь (ст. 1261 ГКУ). К ней относятся дети наследодателя (включая зачатых при жизни наследодателя и рожденных после его смерти, а также усыновленных), тот из супругов, который его пережил, и родители. Следует отметить, что дети, рожденные вне зарегистрированного брака, но в отношении которых установлено отцовство (в свидетельстве о рождении или по решению суда), имеют такие же права, как и дети, рожденные в браке.

Вторая очередь (ст. 1262 ГКУ). Если наследников первой очереди нет, право на наследование переходит к родным братьям и сестрам наследодателя, а также к его бабушке и деду (как со стороны отца, так и со стороны матери).

Третья очередь (ст. 1263 ГКУ). В случае отсутствия наследников предыдущих очередей, право на наследование по закону получают родные дядя и тетя наследодателя.

Четвертая очередь (ст. 1264 ГКУ). К этой очереди относятся лица, проживавшие с наследодателем одной семьей не менее пяти лет до открытия наследства.

Пятая очередь (ст. 1265 ГКУ). Это последняя очередь наследников, в которую входят другие родственники наследодателя до шестой степени родства включительно. При этом родственники более близкой степени родства отстраняют от права наследования родственников дальнейшей степени родства. К пятой очереди также относятся иждивенцы наследодателя, которые не были членами его семьи.

Наследование по праву представления (ст. 1266 ГКУ)

Отдельно следует выделить институт наследования по праву представления. Это означает, что внуки, правнуки наследодателя, его племянники, двоюродные братья и сестры, а также прабабушка, прадед могут наследовать ту долю наследства, которая принадлежала бы их умершим родителям, бабам, дедам, братьям, сестрам, тетям или дядям, если бы они были живы на время открытия. Если наследование по праву представления осуществляется несколькими лицами, то доля их умершего родственника делится между ними поровну.

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Обязательная доля в наследстве: защита определенных категорий

Даже при наличии завещания, законодательство Украины (ст. 1241 ГКУ) защищает права некоторых категорий наследников, предоставляя им право на так называемую обязательную долю в наследстве. Эта часть принадлежит им независимо от содержания завещания. К таким лицам относятся:

Малолетние и несовершеннолетние дети умершего.

Совершеннолетние дети, если они нетрудоспособны.

Нетрудоспособный вдовец (вдова).

Нетрудоспособные родители усопшего.

Размер обязательной доли составляет половину доли, принадлежащей лицу в случае наследования по закону. Суд может уменьшить этот размер с учетом отношений между наследниками и наследодателем, а также других существенных обстоятельств. В обязательную долю также причисляется стоимость вещей обычной домашней обстановки и обихода, а также другие имущественные права, перешедшие к наследнику.

Срок принятия наследства и особенности процедуры

По общему правилу, для принятия наследства устанавливается срок в шесть месяцев, начинающийся со времени открытия наследства (дня смерти наследодателя или дня объявления его умершим), в соответствии со статьей 1270 ГКУ.

Однако статья 1268 ГКУ предусматривает особые условия принятия наследства для определенных категорий лиц:

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Наследники, постоянно проживавшие с наследодателем. Если наследник по закону на момент открытия наследства (смерти наследодателя) постоянно проживал вместе с наследодателем, он считается принявшим наследство, если в течение шестимесячного срока он не заявил об отказе от него. То есть, в этом случае активное заявление о принятии наследства подавать не нужно, достаточно не отказываться.

Малолетние, несовершеннолетние и недееспособные лица. Эти категории наследников также считаются принявшими наследство, если в течение установленного срока не было подано заявление об отказе от наследства от их законных представителей (родителей, опекунов, попечителей).

Также следует отметить, что если наследник пропустил часть шестимесячного срока по уважительным причинам, и ему осталось менее трех месяцев для принятия наследства, этот срок продлевается до трех месяцев. В таких случаях суд может признать причины пропуска срока уважительными и предоставить дополнительный срок для подачи заявления о принятии наследства. Это также может касаться случаев, когда право на наследование возникает после отказа предыдущих наследников или отстранения их от права на наследование.

Для надлежащего оформления наследства наследникам, не подпадающим под эти исключения, необходимо подать заявление о его принятии нотариуса в течение шестимесячного срока. При пропуске этого срока при наличии уважительных причин его можно восстановить в судебном порядке.