Кто имеет самую длинную и странную фамилию в Украине, состоящую из 50-ти символов

Такого еще никто не видел: как выглядит самая длинная и самая странная фамилия в Украине.

В Тернополе проживает житель, имеющий фамилию, содержащую 50 символов, она считается самой длинной в Украине. О нем журналисты сняли сюжет, где он рассказал, что, изменяя свои данные, хотел показать, как пользуется своим правом свободы выбора.

Как выглядит самая длинная фамилия в Украине

Фамилия и имя героя видеосюжета выглядит так: Броновогневладислав-Эдуардолеонардоконстантинослав Владимиренклименжильенко-Громинревинградинтеменко. Как говорит сам мужчина, он хотел, чтобы его данные содержали 70 символов, но в реестре указано только 50 символов.

Мужчина меняет свои паспортные данные с 2010 года, впервые это сделал, когда ему исполнилось 24 года. Поэтому это уже четвёртая смена его личных данных.

Владелец самой длинной фамилии объясняет свои действия следующим образом. Его имя Владимир означает – быть в мире и согласии с окружающим миром. А вторая часть его имени значит, что его владелец – очень серьезный человек. Слова в фамилии «гром» и «град» означают, что он пытается дать всему отпор.

Такую необычную фамилию мужчина создавал не сам, ему в этом помог сайт «Википедия». Он много экспериментировал со строением слов: суффиксами и основными частями фамилии.

Друзья называют своего товарища сокращенным именем «Броник» или «Бронивогневластислав». Мужчина имеет отчество Михайлович и менять этого пока не собирается.

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