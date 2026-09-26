Кто из мужчин может выехать за границу в 2026 году: перечень категорий и документов

Выезд мужчин за границу 2026 года / © ТСН

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Одно из самых заметных изменений касается молодых украинцев: мужчины от 18 до 22 лет включительно теперь могут пересекать государственную границу во время военного положения. В то же время, для мужчин старшего возраста продолжают действовать ограничения и определенные законодательством исключения.

Разбираемся, кто из мужчин может уехать за границу в 2026 году, какие основания дают право на пересечение границы и какие документы следует подготовить перед поездкой.

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Могут ли мужчины уезжать за границу в 2026 году

Ключевые правила пересечения государственной границы гражданами Украины установлены постановлением Кабинета Министров №57. По состоянию на сентябрь 2026 года документ действует в обновленной редакции.

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Главная новость для молодых мужчин: ограничение на выезд во время военного положения не распространяется на граждан Украины мужского пола в возрасте от 18 до 22 лет включительно, за исключением отдельных должностных лиц, для которых установлены специальные правила.

Для пересечения границы мужчинам этой возрастной категории необходимо иметь:

паспортный документ, дающий право на выезд за границу;

военно-учетный документ, в частности, он может быть в электронной форме.

Военно-учетный документ следует предъявить по требованию представителя Государственной пограничной службы.

А что с мужчинами от 23 до 60 лет

Для военнообязанных мужчин, на которых распространяются ограничения военного положения, самого желания уехать за границу недостаточно. Необходимо предусмотренное законодательством основание для пересечения границы.

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В то же время, важно не путать два понятия — право на отсрочку от мобилизации и право на выезд за границу. Наличие отсрочки само по себе не в каждой ситуации автоматически означает возможность пересечь границу. Основание должно соответствовать действующим Правилам пересечения государственной границы.

Проверять свою конкретную ситуацию следует по актуальной редакции постановления Кабмина №57.

Военно-учетный документ на границе

Для мужчин от 18 до 60 лет военно-учетный документ остается одним из ключевых документов при проверке на границе.

Он может быть как бумажным, так и электронным. Пограничники могут проверять соответствующие сведения в государственных реестрах.

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Для части военнообязанных, не подлежащих призыву во время мобилизации, право на пересечение границы связано с наличием соответствующей информации в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов или в действительном военно-учетном документе в электронной форме.

Поэтому перед поездкой важно проверить не только наличие документов, но и актуальность сведений в них.

Кто из мужчин может иметь право на выезд за границу

Действующие правила предусматривают ряд оснований и специальных случаев, при которых мужчины, на которых в целом распространяются ограничения, могут пересекать государственную границу.

Среди них — отдельные военнообязанные, не подлежащие призыву во время мобилизации, лица с инвалидностью, определенные категории родителей, лица, осуществляющие сопровождение людей с инвалидностью или нуждающихся в постоянном уходе, а также другие категории, прямо предусмотренные Правилами.

Рассмотрим самые распространенные ситуации.

Родители троих и более детей

Одним из оснований, предусмотренных законодательством о мобилизации, является содержание мужчиной трех и более детей младше 18 лет.

Однако решающее значение имеет не только сам факт отцовства. Законодательство учитывает именно содержание детей, поэтому в отдельных ситуациях могут потребоваться подтверждающие документы.

Перед поездкой целесообразно проверить, отражено ли соответствующее основание военно-учетных данных, и подготовить документы, подтверждающие семейные обстоятельства.

Родители, которые самостоятельно воспитывают ребенка

Отдельные правила предусмотрены и для мужчин, самостоятельно воспитывающих ребенка или детей в возрасте до 18 лет.

В этом случае недостаточно только свидетельства о рождении ребенка. В зависимости от обстоятельств право может подтверждаться документами о смерти второго родителя, решением суда, документами относительно родительских прав или другими предусмотренными законом документами.

Поэтому именно в этой категории особенно важно заранее сверить комплект документов по действующим Правилам.

Мужчины с инвалидностью

Лица с инвалидностью относятся к категориям, которым законодательством предусмотрена возможность пересечения государственной границы при наличии надлежащего подтверждения статуса.

Пограничникам необходимо предоставить документы, предусмотренные действующими Правилами. Это может быть в зависимости от конкретной ситуации удостоверение или другой документ, подтверждающий соответствующий статус и право на льготы или социальные выплаты.

В то же время, перед поездкой нужно проверять именно актуальный перечень документов, поскольку требования законодательства в течение военного положения неоднократно менялись.

Сопровождение человека с инвалидностью или лица, нуждающегося в уходе

Правила предусматривают возможность пересечения границы для определенных категорий лиц, сопровождающих людей с инвалидностью или граждан, нуждающихся в постоянном уходе.

Но здесь действует важный нюанс: право на выезд зависит от того, кого именно сопровождает мужчина, степени родства, статуса нуждающегося в помощи и документов, подтверждающих основание для сопровождения.

Потому универсального набора документов для всех случаев нет.

Забронированные работники: можно ли выехать за границу

Бронирование дает военнообязанному отсрочку от призыва во время мобилизации. В 2026 году информация о предоставленной отсрочке вследствие бронирования отображается в военно-учетном документе в электронной форме.

Однако бронирование и право на пересечение государственной границы – не тождественные понятия. Возможность выезда определяется Правилами пересечения границы и обстоятельствами конкретной поездки.

Например, для определенных должностных лиц государственных органов и органов местного самоуправления действуют отдельные ограничения: они могут пересекать границу на специально определенных Правилами основаниях, в частности, в связи со служебной командировкой.

Актуальный порядок бронирования можно проверить в постановлении Кабмина №76.

Государственные служащие и должностные лица

Для представителей органов государственной власти и местного самоуправления установлен специальный режим пересечения границы.

В 2026 году Кабмин дополнительно изменил положения пункта 2-14 Правил. Поэтому перед заграничной поездкой должностным лицам следует отдельно проверять, распространяется ли на них соответствующее ограничение и какие документы необходимы.

Это касается и мужчин в возрасте 18–22 лет: общее ослабление этой возрастной группы не отменяет специальных ограничений для лиц, занимающих определенные государственные должности.

Военнослужащие

Для военнослужащих действует отдельный порядок. Пересечение границы возможно не по общим правилам для гражданских военнообязанных, а при наличии соответствующих решений и документов.

В частности, законодательство предусматривает выезд в определенных случаях, связанных с выполнением служебных задач, обучением, лечением или реабилитацией за границей.

Поэтому военнослужащему следует ориентироваться, прежде всего, на документы, оформленные его воинской частью и соответствующими уполномоченными органами.

Можно ли уехать за границу с отсрочкой

Это один из самых распространенных вопросов, но ответ зависит от основания, по которому оформлена отсрочка.

Отсрочка от мобилизации означает, что военнообязанный в определенных законом условиях не подлежит призыву в течение соответствующего периода. Но правила пересечения государственной границы регулируются отдельными нормами.

С ноября 2025 года для части военнообязанных правила были обновлены: подтверждение соответствующего статуса может осуществляться через информацию в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов или через военно-учетный документ в электронной форме.

Итак, перед поездкой нужно проверить две вещи: дает ли конкретное основание право на пересечение границы и правильно ли эта информация отражена в реестре и военно-учетном документе.

Почему наличие документов еще не гарантирует пересечение границы

Даже если мужчина относится к категории, имеющей законные основания для выезда, документы проверяются непосредственно во время пограничного контроля.

Проблема может возникнуть, например, если:

нет необходимого военно-учетного документа;

данные в документах и государственных реестрах не согласовываются;

отсутствует документ, подтверждающий конкретное основание для выезда;

в отношении человека существует установленное законом временное ограничение на выезд;

документы утратили силу.

Именно поэтому проверять свою ситуацию лучше не в день поездки, а раньше времени.

В 2026 году появилась еще одна возможность проверки

С мая 2026 года Государственная пограничная служба запустила онлайн-сервис «Особистий кабінет», через который граждане могут проверить в реальном времени наличие отдельных временных ограничений на выезд за границу.

Важное уточнение: сервис показывает не все возможные причины отказа в пересечении границы, а запреты, наложенные из решений суда и постановлений Государственной исполнительной службы.

Что проверить перед поездкой за границу

Если мужчина планирует выезд из Украины в 2026 году, документы лучше проверить заранее.

В первую очередь следует убедиться, что загранпаспорт действующий, военно-учетный документ сформирован и содержит актуальную информацию, а основание для пересечения границы соответствует действующим Правилам.

Если выезд связан с семейными обстоятельствами, инвалидностью, уходом, сопровождением, бронированием или другим специальным основанием, нужно отдельно проверить перечень подтверждающих документов.

Главное о выезде мужчин за границу в 2026 году

В 2026 году уже нельзя говорить о едином запрете на выезд для всех мужчин призывного возраста. Правила зависят от возраста, военно-учетного статуса, должности и законного основания.

Мужчины 18-22 лет включительно по общему правилу могут выезжать из Украины во время военного положения, имея паспорт и военно-учетный документ. Для отдельных должностных лиц предусмотрены исключения.

Для других военнообязанных мужчин решающими остаются предусмотренное законодательством основание для пересечения границы и подтверждающие ее документы.

Поскольку Кабинет Министров продолжает вносить изменения в правила, перед каждой поездкой следует проверять действующую редакцию постановления №57 на сайте Верховной Рады Украины, а не полагаться на старые публикации или перечни документов в соцсетях.

Материал носит информационный характер. Требования к документам зависят от конкретного основания для пересечения границы и могут изменяться.

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