Кто кого должен пропустить: запутанный тест на правила дорожного движения с ответом

Тесты на ПДД помогают водителям проверить свои знания и подготовиться к экзаменам для получения водительского удостоверения. Они содержат вопросы по реальным дорожным ситуациям, знакам, разметке и основам безопасного управления. Регулярное прохождение тестов позволяет лучше ориентироваться на дороге и избегать нарушений.

Задача, предлагаемая на канале " За! Правилами", касается начала движения и изменения его направления. В ситуации, изображенной на рисунке, водитель зеленого автомобиля должен должен кому-то уступить дорогу. Кому должен уступить водитель зеленого автомобиля в изображенной на рисунке ситуации?

Варианты ответов

Белый автомобиль. Пешеход и велосипедист. Велосипедист. Велосипедист и белый автомобиль. Должен дать дорогу всем. Не обязан уступать никому.

Анализ задачи

Тест ПДД

На изображенном участке дороги велосипедист двигается прямо по велосипедной дорожке, пешеход переходит дорогу по пешеходному переходу. Белый автомобиль совершает поворот направо, зеленый автомобиль — налево. Оба водителя намерены заехать на стоянку, отмеченную дорожным знаком 5.42.1 "Место для стоянки".

Согласно пункту 10.2 Правил дорожного движения Украины: "Выезжая на дорогу из жилой зоны, дворов, мест стоянки, автозаправочных станций и других прилегающих территорий, водитель должен перед проезжей частью или тротуаром дать дорогу пешеходам и транспортным средствам, движущимся по ней. он пересекает".

Таким образом, оба водителя перед заездом на стоянку должны пропустить велосипедиста и пешехода.

Далее, согласно пункту 10.4 ПДД: "Водитель, совершающий поворот налево или разворот вне перекрестка из соответствующего крайнего положения на проезжей части данного направления, должен дать дорогу встречным транспортным средствам..."

Правильный ответ

Поскольку зеленый автомобиль совершает поворот налево, он должен уступить дорогу всем остальным участникам движения.

Правильный ответ №5.

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