Кто на самом деле руководит в вашем доме — вы или любимец: признаки, по которым легко определить настоящего "хозяина"

Хотите выяснить, кто действительно управляет в доме — вы или ваша собака? Эти признаки мгновенно покажут, кто здесь главный.

Кто в доме хозяин - вы или любимец

Кто в доме хозяин — вы или любимец / © unsplash.com

Считаете себя безоговорочным хозяином? Тогда вспомните своего пушистого компаньона и честно ответьте на несколько вопросов:

  1. Просыпаетесь утром на самом краю кровати, тогда как пес протянулся по центру, как владыка королевства? Не сомневайтесь — правила диктует он.

  2. Постоянно подкармливаете любимца вкусненьким прямо из своей тарелки? Забудьте о роли главнокомандующего — команду здесь раздает хвостатая сторона.

  3. Собака решила, что время на прогулку? Готовьтесь подстраиваться под его график и послушно тянуться к поводку.

  4. Возвращаетесь домой обессиленные, а собака даже не спешит радостно встречать? Помните: настоящий хозяин сам решает, кому и когда демонстрировать эмоции.

Главный в доме тот, кто умеет соединить любовь с дисциплиной. Помните об этом, когда обнимаете своего четырехлапого друга.

