Кто такая Наталья Диденко: что известно о популярном синоптике

Родилась будущий синоптик Наталья Диденко 15 апреля 1961 года в селе Копайгород (Барский район, Винницкая область). Сейчас возраст Натальи Диденко — 61 год.

Наталья Диденко: образование и работа

Среднее образование она получила в школе №117 им. Леси Украинки в Киеве, которую окончила в 1978 году. Далее училась на географическом факультете Киевского государственного университета на кафедре метеорологии, где получила профессию инженера-метеоролога.

Сначала с 1983 по 2000 год работала в Украинском Гидромецентре. Затем восемь лет (2000-2008 годы) занимала должность редактора программы "Нова погода", которая выходила в эфир на Новом канале. Параллельно с 2005 по 2012 год работала редактором и ведущей программы "Погода" на Первом национальном канале, с 2006 по 2007 год на телеканале "Інтер" была редактором программы "Ранок з Інтером".

С 2012 по 2013 год работала редактором и главным синоптиком в ООО Телерадиокомпания "Погода ТВ", а с 2013 по 2016 год рассказывала о погоде в Украине на Громадському телебаченні и Громадському радіо.

Кроме того, Наталья Диденко также предоставляла метеорологические консультации компании Крафт Якобс Сушард (2000-2003 годы) и сотрудничала с журналом National Geographic Украина в 2014 году.

Была главным синоптиком портала meteo.ua до 2019 года, сейчас редактирует и ведет программу "Погода" на телеканале "Еспресо", а еще является ведущей авторской программы "Погода з Наталкою Діденко" на радио "Країна ФМ". Также ежедневные прогнозы Натальи Диденко можно посмотреть на странице синоптики в Facebook. По состоянию на конец августа 2024 года на страницу Натальи Диненко в фейсбуке подписано более 78 тысяч человек.

Наталья Диденко с котом Апельмоном / Фото: commons.wikimedia.org

Ранее все свои прогнозы погоды Наталья Диденко вела вместе со своим рыжим котом Апельмоном, однако в 2023 году любимец скончался. Тогда же в доме синоптика появились два котенка: Тарасик и Таня.

Как блогер, Наталья Диденко писала для журнала "Країна" и на портале opinionua.com.

Что известно о семье Натальи Диденко

Будущий метеоролог, ведущая и блогер родилась в семье учительницы (Дяченко Вера Макаровна) и геолога (Онац Василий Иванович), который также был общественным деятелем.

Сама Наталья замужем. Ее муж – Диденко Сергей Николаевич – родился в 1967 году. Свадьба супругов сыграла 11 сентября 1993 года. Из открытых источников информации о детях у Натальи Диденко нет.

Главная особенность прогнозов Натальи Диденко в том, что, по ее же собственным словам, она пытается преподносить их интересно, не скучно, используя нестандартные фразы. Хотя, конечно, для иллюстрации синоптики не часто использует данные спутников, синоптические карты, информацию из радаров.