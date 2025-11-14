Кто такой на самом деле святой Николай / © Фото из открытых источников

Реклама

Каждый год в декабре миллионы украинских детей с волнением ложатся спать, зная: ночью под подушкой может появиться желанный подарок. Они верят в чудеса, в добро и в то, что святой Николай вознаграждает послушных. Но кто такой действительно святой Николай, и как он появился?

Самое важное — это то, что Николай не придуман сказочный герой. Он был реальным человеком, чья жизнь стала символом милосердия, доброты и жертвенности.

Происхождение и жизнь: где живет святой Николай и откуда пришел

Будущий Чудотворец родился в 280 году в городе Патара, расположенном в Малой Азии (современная Турция). Он рос в семье благочестивых и богатых Феофана и Нонны. Дядя Николай был местным епископом, поэтому мальчик с ранних лет видел пример подлинного служения людям.

Реклама

Николай болезненно переживал чужую бедность. Его искренность и сочувствие побуждали помогать тайно: по ночам он клал у дверей бедняков еду, одежду или гостинцы. Так он стремился спасать людей, не унижая их публичной подаянием.

После смерти родителей Николай раздал все свое богатство нуждающимся и отправился в паломничество в Палестину. Впоследствии он стал священником в городе Миры, а позже — епископом. В это время его добро и мудрость сделали Николая той фигурой, которую мир знает и сегодня.

Легенды, объясняющие детям, кто такой святой Николай

Кто такой святой Николай и откуда он явился / © Фото из открытых источников

Родители часто спрашивают: как объяснить ребенку, кто такой святой Николай так, чтобы он поверил в его доброту? Истории о добрых поступках святого лучше делают это.

Николай и три мешочка золота

Когда-то он узнал об обедневшем мужчине, у которого было три дочери. Без приданого девушки не могли выйти замуж и рисковали оказаться на грани выживания. Николай, желая сохранить их честь, ночью подбросил в окно дома три мешочка золота для каждой из них. Так молодой священник спас их судьбу.

Реклама

Кто сопровождает святого Николая

На многих иконах и иллюстрациях рядом с Николаем изображен ослик с серебристо-серой шерстью. Этот друг помогает чудотворцу разносить подарки детям. В народе говорят, что это потомок того же осла, который привез Иисуса Христа в Иерусалим.

Волшебная книга Николая

Легенда рассказывает, что у Святого Николая есть особая книга, в которой записаны добрые и плохие поступки каждого ребенка. Но Николай всегда готов простить — нужно искренне извиниться и пообещать исправиться.

Эти истории помогают понять, почему Николай приносит подарки — символ награды за добрые дела и напоминание, что милосердие имеет значение.

Почему Николая 6 декабря, а не 19: объяснение для взрослых и детей

Многие до сих пор путаются в датах. Поэтому родителям важно знать, почему святого Николая 6 декабря, а не 19, как было раньше.

Реклама

Святой Николай умер 6 декабря (по старому календарю — 19 декабря). С переходом украинских церквей на новоюлианский календарь дата празднования сместилась. Теперь День Святого Николая в Украине официально отмечается 6 декабря, и это уже соответствует мировой традиции.

Для людей этот переход сделал рождественский период более логичным: теперь праздник Николая предшествует Рождеству 25 декабря, а не выпадает почти на Новый год.