Кто звонил: три простых способа узнать имя абонента незнакомого номера

Проверить неизвестный телефонный номер поможет полный гайд для абонентов и лайфгаки для идентификации номеров. Узнайте, как за 5 минут выяснить, кто вам звонит.

Как узнать, кто звонит с незнакомого номера

Учитывая, что в современном мире звонки с неизвестных номеров становятся обычным явлением, все чаще такие звонки являются попытками телефонного мошенничества. Чтобы обезопасить себя, можно быстро идентифицировать абонента с помощью современных технологий.

Читайте три простых способа узнать имя абонента из незнакомого номера. Каждый из них имеет дополнительные функции.

1. Методы идентификации через популярные мессенджеры

Если вы получили вызов из неизвестного номера, одним из самых простых способов проверки является использование популярных мессенджеров, таких как Viber, WhatsApp или Telegram. Часто профиль, привязанный к номеру, содержит имя или фото владельца.

Ручная проверка

Просто добавьте номер в свои контакты. После этого откройте Viber или WhatsApp, найдите новый контакт в списке и просмотрите его профиль. Если абонент не скрыл свои данные, вы увидите его имя или фото.

Viber и функция «Идентификация абонентов»

Viber (Вайбер) имеет встроенную функцию, автоматически распознающую абонентов даже без сохранения их номеров. Чтобы включить ее, перейдите в меню «Дополнительно» и включите «Идентификация абонентов».

Впрочем, этот способ не сработает, если абонента нет в базе мессенджера, он использует посторонние приложения для звонков или скрыл свои данные в настройках конфиденциальности.

2. Специализированные приложения для определения номера

Наиболее эффективным методом является использование специализированных приложений, имеющих глобальные базы данных, сформированные миллионами пользователей. Они мгновенно определяют имя абонента и обозначают номер, если он известен как спам или мошеннический.

Truecaller

Это приложение считается одним из самых мощных для идентификации номеров. Он имеет огромную базу данных, позволяющую не только определить имя абонента, но и предупредить о нежелательных вызовах, автоматически блокируя спам и звонки от мошенников.

Getcontact

Применение известно своей уникальной функцией: он показывает, как другие люди сохранили этот номер в своих телефонных книгах. Это может дать важную информацию о личности абонента.

Важно помнить, что такие приложения могут собирать данные из списка контактов, поэтому перед их использованием следует ознакомиться с политикой конфиденциальности.

3. Поиск в Интернете и социальных сетях

Иногда самый простой метод является наиболее действенным. Просто введите неизвестный номер в строку поиска Google или Facebook. Если номер принадлежит компании или был опубликован в сети, вы можете найти соответствующую информацию.

Если вы не смогли идентифицировать абонента, а вызов вызывает подозрение, лучшим решением будет не отвечать. Сначала проверьте номер, и если он не идентифицирован, воздержитесь от разговора.

