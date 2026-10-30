Куда девать использованное масло после жарки: правильная утилизация и полезные советы

Утилизация масла

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Для тех, кто часто готовит дома, избавиться от остатков масла после жарки бывает непросто. Большинство знают, что сливать ее в раковину или унитаз запрещено, ведь жир застывает в трубах и создает тяжелые пробки, устранение которых требует дорогостоящих сантехнических работ.

Поэтому люди часто совершают другую ошибку — выливают масло в бак для пищевых отходов (органики) или в контейнер для пластика и бумаги. Использовать эти баки для масла нельзя, в контейнере для органики жидкий жир портит процесс образования компоста, а в баке для пластика и бумаги он загрязняет чистое сырье и делает его непригодным для повторной переработки.

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Куда правильно выбрасывать использованное масло

Специалисты утверждают, что правильный способ утилизации только один — использованное масло нужно выбрасывать в обычный бак для общего (несортированного) мусора.

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Чтобы жидкость не загрязнила свалку и пакет случайно не порвался, следуйте простой инструкции:

Дайте маслу полностью остыть после приготовления пищи.

Перелейте ее в любую ненужную емкость с крышкой, например, в старую стеклянную банку, пластиковую бутылку или картонный пакет от сока или молока.

Плотно закройте крышку.

Выбросьте эту емкость в бак с общим мусором.

Это правило относится только к обычным бытовым объемам масла, которые остаются после приготовления пищи для семьи. Если речь идет о большом количестве жира (например после фритюрниц в ресторанах или кафе), выбрасывать его в общий контейнер запрещено. В таких случаях отходы сдают специализированным компаниям, занимающимся профессиональной переработкой жиров.

Как использовать остатки масла в быту

Остаткам масла или кулинарного жира не обязательно сразу отправляться в свалку, ведь они могут пригодиться во время выполнения ежедневных хозяйственных дел.

Один из самых простых способов применения растительного масла — защита сухих деревянных поверхностей во дворе. Если смазать ею неокрашенные доски забора, навеса или беседки, она создаст надежный водоотталкивающий слой. В отличие от агрессивных химических средств, масло сохраняет естественный цвет древесины и абсолютно безопасно для растений и домашних животных.

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Животные жиры и смалец, остающиеся после запекания мяса или птицы, станут отличным основанием для питательного зимнего угощения пернатых. Слитый жир смешивают с разнообразными семенами, орехами и сушеными крошками, после чего смеси дают полностью застыть в удобной форме. Получившуюся питательную массу подвешивают в садике или на балконе, помогая диким птицам легко пережить холодное время года.

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