Куда девать опавшие листья осенью: превратите его в ценное удобрение

Сухие листья способны принести много пользы вашему саду и огороду / © Pixabay

Опавшие листья в Украине запрещено сжигать, это грозит значительным штрафом. Но есть много способов использовать его с пользой. Вместо этого лучше выбрать более экологичные и безопасные методы — оно может быть более полезным, чем вы думали.

Листовый перегной

Разместите органические отходы в специальные мешки для компоста (или обычные мешки с проколами), плотно утрамбуйте и оставьте в увлажненном месте. Образующийся перегной используется для улучшения качества почвы или как подкислитель для некоторых растений.

Компостирование

Прежде чем добавлять листья в компостную кучу или специальную яму, ее нужно измельчить. Это можно сделать вручную или с помощью специального оборудования. Для максимальной пользы укладывайте листья слоями с перегноем или обычным грунтом. Прежде всего уложите толстый слой измельченных листьев (не менее 30 см), затем слой перегноя, и так далее.

Утепление грядок

Закапывание листьев очень полезно, ведь это способствует более быстрому получению весеннего урожая. Нужно заранее подготовить траншеи, в которые следует положить опавшие листья краев, добавив сверху разные зеленые остатки и измельченную траву. Поливать водой следует только при отсутствии дождя. Выкопанный грунт храните рядом для создания теплых грядок весной, насыпая его на листья и укрывая нетканым материалом.

Защита от сорняков и мороза

Просто распределите небольшое количество листьев под цветами на клумбах и у кустов. Это станет естественным барьером против сорняков. Не забывайте перекапывать или убирать граблями увядшие листья с наступлением весны.

Утепление роз и других многолетних растений на зиму

Теплолюбивые кусты, такие как розы или гортензии, сильно страдают от морозов. Поэтому для их защиты в зимнее время можно использовать опавшие листья. Однако, чтобы избежать появления вредителей, следует использовать только здоровые и сухие листья.

