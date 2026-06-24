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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Разное
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300
Время на прочтение
2 мин

Куда девать скошенную траву: три способа повторного использования в саду и на участке

После кошения газона большинство хозяев просто выбрасывают скошенную траву, даже не подозревая, что это ценный органический ресурс.

Автор публикации
Фото автора: Татьяна Мележик Татьяна Мележик
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Куда девать скошенную траву

Куда девать скошенную траву / © pexels.com

На самом деле она может стать бесплатным удобрением, мульчей или основой для компоста, улучшая состояние почвы и уменьшая количество отходов. Скошенная трава содержит азот, фосфор и калий, поэтому быстро разлагается и возвращает питательные вещества в землю.

В Country Living рассказали о трех самых эффективных способах ее использования.

Оставить на газоне

Самый простой вариант — не собирать траву после кошения.

Этот метод называют grasscycling: трава остается на поверхности газона и постепенно разлагается, возвращая почве питательные вещества.

Достоинства:

  • естественная подкормка газона;

  • уменьшение потребности в удобрениях;

  • экономия времени на уборке;

  • улучшение структуры почвы.

Важно: косить нужно регулярно и не срезать более трети высоты травы, чтобы остатки быстро разлагались.

Использовать в качестве мульчи для грядок и клумб

Скошенная трава — один из самых доступных видов органической мульчи.

Она удерживает влагу, угнетает сорняки и постепенно питает почву во время разложения.

Как правильно использовать:

  • разлагать тонким слоем (1–2 см);

  • не класть плотными грудами, чтобы избежать гниения;

  • оставлять промежуток у стеблей растений;

  • использовать подсушенную траву для лучшего результата.

Достоинства:

  • уменьшает испарение влаги;

  • угнетает рост сорняков;

  • улучшает микрофлору почвы.

Совет: если трава свежая, лучше сначала немного подсушить ее во избежание слеживания.

Добавить в компоста

Скошенная трава — это «зеленый» компонент компоста, богатый азотом.

Она хорошо работает в сочетании с «коричневыми» материалами: сухими листьями, бумагой или ветвями.

Как компостировать правильно:

  • смешивать траву с сухими материалами;

  • не добавлять слишком многое за один раз;

  • периодически перемешивать кучу для доступа воздуха.

Достоинства:

  • быстрое образование плодородного компоста;

  • улучшение структуры почвы;

  • уменьшение садовых отходов.

Важные оговорки

Перед использованием скошенной травы следует учесть несколько моментов:

  • не использовать траву после обработки гербицидами;

  • избегать травы с семенами сорняков;

  • не делать толстые слои мульчи — это может привести к гниению;

  • не использовать мокрую траву в больших объемах.

Правильное использование помогает не только улучшить состояние почвы, но и сделать садоводство более экологичным и экономным.

FAQ

Можно ли использовать скошенную траву как мульчу?

Да, скошенную траву можно использовать как мульчу. Она удерживает влагу, угнетает сорняки и обогащает почву питательными веществами во время разложения.

Нужно ли убирать скошенную траву из газона?

Не обязательно. Если оставить мелкие фрагменты травы на газоне, они быстро разлагаются и естественно подпитывают почву.

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
300
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