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Куда девать скошенную траву: три способа повторного использования в саду и на участке
После кошения газона большинство хозяев просто выбрасывают скошенную траву, даже не подозревая, что это ценный органический ресурс.
На самом деле она может стать бесплатным удобрением, мульчей или основой для компоста, улучшая состояние почвы и уменьшая количество отходов. Скошенная трава содержит азот, фосфор и калий, поэтому быстро разлагается и возвращает питательные вещества в землю.
В Country Living рассказали о трех самых эффективных способах ее использования.
Оставить на газоне
Самый простой вариант — не собирать траву после кошения.
Этот метод называют grasscycling: трава остается на поверхности газона и постепенно разлагается, возвращая почве питательные вещества.
Достоинства:
естественная подкормка газона;
уменьшение потребности в удобрениях;
экономия времени на уборке;
улучшение структуры почвы.
Важно: косить нужно регулярно и не срезать более трети высоты травы, чтобы остатки быстро разлагались.
Использовать в качестве мульчи для грядок и клумб
Скошенная трава — один из самых доступных видов органической мульчи.
Она удерживает влагу, угнетает сорняки и постепенно питает почву во время разложения.
Как правильно использовать:
разлагать тонким слоем (1–2 см);
не класть плотными грудами, чтобы избежать гниения;
оставлять промежуток у стеблей растений;
использовать подсушенную траву для лучшего результата.
Достоинства:
уменьшает испарение влаги;
угнетает рост сорняков;
улучшает микрофлору почвы.
Совет: если трава свежая, лучше сначала немного подсушить ее во избежание слеживания.
Добавить в компоста
Скошенная трава — это «зеленый» компонент компоста, богатый азотом.
Она хорошо работает в сочетании с «коричневыми» материалами: сухими листьями, бумагой или ветвями.
Как компостировать правильно:
смешивать траву с сухими материалами;
не добавлять слишком многое за один раз;
периодически перемешивать кучу для доступа воздуха.
Достоинства:
быстрое образование плодородного компоста;
улучшение структуры почвы;
уменьшение садовых отходов.
Важные оговорки
Перед использованием скошенной травы следует учесть несколько моментов:
не использовать траву после обработки гербицидами;
избегать травы с семенами сорняков;
не делать толстые слои мульчи — это может привести к гниению;
не использовать мокрую траву в больших объемах.
Правильное использование помогает не только улучшить состояние почвы, но и сделать садоводство более экологичным и экономным.
FAQ
Можно ли использовать скошенную траву как мульчу?
Да, скошенную траву можно использовать как мульчу. Она удерживает влагу, угнетает сорняки и обогащает почву питательными веществами во время разложения.
Нужно ли убирать скошенную траву из газона?
Не обязательно. Если оставить мелкие фрагменты травы на газоне, они быстро разлагаются и естественно подпитывают почву.