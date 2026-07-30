Куда исчезают старые доллары: что происходит с изношенными банкнотами после изъятия

Какие интересные факты о долларе / © Associated Press

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Долларовые банкноты, как и любые бумажные деньги, не могут служить вечно. После многолетнего использования они стираются, рвутся, теряют свой облик и больше не отвечают требованиям стандарта. В это время Федеральная резервная система США изымает их из денежного обращения и заменяет новыми купюрами. Несмотря на распространенное мнение, старые доллары не просто выбрасываются. В США существует целая система проверки, сортировки и переработки банкнот, позволяющая безопасно утилизировать непригодные деньги и повторно использовать материалы, из которых они изготовлены. Об этом пишет ресурс «Радио Трек».

Как определяют, пригодна ли банкнота для использования

После того как купюры возвращаются в Федеральную резервную систему через банки, их проверяет специальное автоматизированное оборудование. Современные машины в считанные секунды оценивают состояние каждой банкноты.

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При проверке учитывают:

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степень загрязнения;

потертости и повреждения;

наличие разрывов;

целостность защитных частей;

пригодность для последующего использования.

Если купюра находится в хорошем состоянии, ее возвращают в обращение. Если же она сильно повреждена или изношена, банкноту изымают и направляют на утилизацию.

Почему старые доллары больше не сжигают

Раньше непригодные банкноты часто просто сжигали. Однако от этого способа постепенно отказались по экологическим причинам. Во время сжигания образовывались выбросы, негативно влияющие на окружающую среду.

Сегодня основной акцент сделан на более экологичных методах переработки, позволяющих максимально использовать материал повторно.

Что делают с непригодными банкнотами

После извлечения купюры проходят несколько этапов обработки. Сначала их измельчают, затем полученную массу прессуют или перерабатывают в волокнистое сырье.

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Благодаря такой технологии, материал получает вторую жизнь и используется в различных отраслях промышленности.

Во что превращают старые доллары

После переработки изношенные банкноты находят неожиданное применение. Полученное сырье используют для производства:

картона;

изоляционных материалов;

кровельной продукции;

специальных буровых смесей для нефтяной промышленности;

сувенирной продукции;

отдельных видов промыслового топлива.

Таким образом, даже непригодные деньги приносят пользу после завершения своей «денежной жизни».

Сколько служат долларовые купюры

Срок использования зависит от номинала. Купюры небольшой стоимости переходят из рук в руки гораздо чаще, поэтому быстрее изнашиваются.

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Приблизительный срок службы составляет:

1 доллар — около 6-7 лет;

5 долларов — примерно 5 лет;

10 долларов — около 5 лет;

20 долларов — почти 8 лет;

50 долларов — более 12 лет;

100 долларов — более 20 лет.

Именно поэтому крупные купюры заменяют гораздо реже.

Интересный факт о банкноте номиналом 2 доллара

Особое место занимает двухдолларовая купюра. Федеральная резервная система практически не называет ее среднего срока службы.

Причина довольно проста: банкнота номиналом 2 доллара используется значительно реже других. Многие американцы покидают ее как памятный сувенир или коллекционный экземпляр, поэтому она годами не попадает в активный оборот.

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